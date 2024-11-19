Девушка попала под машину скорой помощи в Екатеринбурге

Posted 19 ноября, 05:56
Published 19 ноября, 05:56
Modified 19 ноября, 05:58
Updated 19 ноября, 05:58
По словам очевидца, девушка шла по пешеходному переходу на разрешающий свет. На ней были наушники, из-за чего она не расслышала сигналы скорой.
Врачи осмотрели пострадавшую екатеринбурженку. В машине везли пациента, который был в тяжелом состоянии. После аварии его переместили в другую машину и отвезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
Напомним, 17 ноября 2024 года в Екатеринбурге мусоровоз сбил женщину. Пострадавшая некоторое время провела в реанимации, затем ее перевели в общую палату.