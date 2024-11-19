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Posted 19 ноября, 05:56

Published 19 ноября, 05:56

Modified 19 ноября, 05:58

Updated 19 ноября, 05:58

Девушка попала под машину скорой помощи в Екатеринбурге

Девушка попала под машину скорой помощи в Екатеринбурге

19 ноября 2024, 05:56
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге 18-летняя девушка попала под служебный автомобиль скорой помощи в районе станции метро «Проспект Космонавтов». ДТП произошло 19 ноября 2024 года.

По словам очевидца, девушка шла по пешеходному переходу на разрешающий свет. На ней были наушники, из-за чего она не расслышала сигналы скорой.

Врачи осмотрели пострадавшую екатеринбурженку. В машине везли пациента, который был в тяжелом состоянии. После аварии его переместили в другую машину и отвезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Напомним, 17 ноября 2024 года в Екатеринбурге мусоровоз сбил женщину. Пострадавшая некоторое время провела в реанимации, затем ее перевели в общую палату.

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