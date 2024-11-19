Двое мужчин в Екатеринбурге найдены мертвыми в квартире

Posted 19 ноября, 08:33
Published 19 ноября, 08:33
Modified 19 ноября, 08:35
Updated 19 ноября, 08:35
По словам очевидца, владелица квартиры некоторое время сдала мужчинам квартиру. В день инцидента она пришла к жильцам и увидела их мертвыми. Признаков криминальной смерти не было, пишет Ура.ру.
Полиция установила личности умерших. 41-летний жилец был уроженцем Краснодарского края, который приехал в уральскую столицу на заработки, а другой, 42-летний мужчина, находился в федеральном розыске из-за побега во время дознания по делу о краже.
Также известно, что оба мужчины были ранее судимы. Рядом с телами лежал шприц. По предварительной версии, арендаторы скончались от передозировки запрещенными веществами.
Напомним, 4 ноября 2024 года в Екатеринбурге обнаружили мертвого мужчину около предприятия на Уралмаше.