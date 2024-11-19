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Posted 19 ноября, 15:08

Published 19 ноября, 15:08

Modified 19 ноября, 15:10

Updated 19 ноября, 15:10

Эта загадочная курага: кому можно сухофрукты, а кому о них лучше забыть навсегда

Эта загадочная курага: кому можно сухофрукты, а кому о них лучше забыть навсегда

19 ноября 2024, 15:08
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Сухофрукты — это отличное дополнение к рациону, особенно актуальное в осенний период. А еще они очень вкусные: все мы помним вкусный компот из чернослива и изюма, который подавали в советских столовых, и пирожки с курагой. Разбираемся, кому можно есть сухофрукты, а кому они противопоказаны.

Чем полезна курага и другие сухофрукты?

  • Большое содержание витаминов и минералов. Сухофрукты сохраняют значительную часть витаминов из свежих фруктов, такие как витамины А и группы В, а также минералы: калий, магний, железо и кальций.
Практически все сухофрукты очень богаты калием, который необходим для поддержания сердечно-сосудистой системы, а также медью, которая полезна для кроветворения, — говорит эксперт «Роскачества», нутрициолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Нагима Семчукова.
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  • Высокое содержание клетчатки способствует нормализации пищеварения и помогает предотвратить запоры, что особенно важно в переходные сезоны, когда организм может перестраиваться в режим «зимней спячки».
  • Энергетическая ценность. Благодаря высокому содержанию углеводов (фруктоза и глюкоза), сухофрукты быстро восполняют энергетические запасы, что полезно для поддержания активности в период сезонной усталости.
  • Антиоксидантные свойства. Практически все сухофрукты, а особенно изюм и чернослив, содержат большое количество антиоксидантов. Они защищают клетки от повреждений и укрепляют иммунную систему.
  • Легко хранить и использовать. Сухофрукты не требуют специфических условий хранения, их можно брать с собой для полезного перекуса.

Чем опасны сухофрукты?

  • Высокое содержание сахара. Из-за концентрированного содержания сахаров людям с диабетом или стремящимся к снижению веса следует ограничивать их употребление.
  • Калорийность. Калорийность круги, чернослива и изюма значительно выше свежих фруктов, поэтому важно соблюдать умеренность, чтобы избежать набора веса.
  • Аллергические реакции. Некоторые сухофрукты, например, сушеные финики и курага, могут вызвать аллергические реакции.
  • Обработка консервантами. Некоторые производители обрабатывают сухофрукты диоксидом серы для сохранения цвета, что также провоцирует пищевую аллергию или астматическую реакцию.
  • Проблемы с зубами. Вязкость и клейкость некоторых сухофруктов, особенно сухих инжиров и фиников, может способствовать образованию кариеса при недостаточной гигиене полости рта.
В большом количестве никому не стоит есть сухофрукты. Например, дневная порция кураги для взрослого здорового человека — 5–8 высушенных плодов, — предупреждает Нагима Сенчукова.
Сухофрукты очень калорийны, поэтому их следует употреблять с осторожностьюСухофрукты очень калорийны, поэтому их следует употреблять с осторожностью
Сухофрукты очень калорийны, поэтому их следует употреблять с осторожностью. Фото: Изображение Midjourney

Как выбрать качественные сухофрукты

Сухофрукты должны иметь естественную окраску: слишком яркие и насыщенные цвета говорят о наличии искусственных красителей. Как ни парадоксально, но блеклые и менее привлекательные на вид курага и чернослив скорее всего гораздо полезнее.

Внимательно осмотрите сухофрукты — на них не должно быть белых пятен плесени.

Если вы покупаете сухофрукты в упаковке, обязательно сначала изучите состав на этикетке. Там не должно быть опасных консервантов, сахарного сиропа или масла. Исключением являются сушеные ягоды (кроме изюма), для их производства чаще всего используют сироп, — такой совет дает портал «Едим дома».
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Сухофрукты не должны быть чрезмерно сухими или жесткими. Также при покупке желательно выбирать продукцию с экологическими сертификатами, которые подтверждают отсутствие пестицидов и химических добавок. В идеале покупать сухофрукты, произведенные в сезон сбора урожая, так как это говорит о свежести исходного сырья.

Продукты должны пахнуть именно тем фруктом, из которого они сделаны. Неприятный или химический запах может свидетельствовать о наличии консервантов или испорченности. Возможно, такие плоды обрабатывали в специальных газовых печах, чтобы они как можно дольше не портились.

Кроме того, сухофрукты не должны быть излишне липкими — это может свидетельствовать о добавлении сахара или о том, что плоды обрабатывали сиропом.

Выбирайте качественные сухофрукты и готовьте из них компоты, салаты, десерты, цукаты, пирожки и многое другое. Это полезное и вкусное лакомство поднимет настроение и поддержит организм во время долгой и холодной зимы!

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Хранение#Минералы#Витамины#КЦ#Еда и напитки#Калорийность#Сухофрукты#Изюм#Полезные свойства#Курага#Чернослив#Компот
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