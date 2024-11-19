Эта загадочная курага: кому можно сухофрукты, а кому о них лучше забыть навсегда

Posted 19 ноября, 15:08
Published 19 ноября, 15:08
Modified 19 ноября, 15:10
Updated 19 ноября, 15:10
Практически все сухофрукты очень богаты калием, который необходим для поддержания сердечно-сосудистой системы, а также медью, которая полезна для кроветворения, — говорит эксперт «Роскачества», нутрициолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Нагима Семчукова.
В большом количестве никому не стоит есть сухофрукты. Например, дневная порция кураги для взрослого здорового человека — 5–8 высушенных плодов, — предупреждает Нагима Сенчукова.
Сухофрукты должны иметь естественную окраску: слишком яркие и насыщенные цвета говорят о наличии искусственных красителей. Как ни парадоксально, но блеклые и менее привлекательные на вид курага и чернослив скорее всего гораздо полезнее.
Внимательно осмотрите сухофрукты — на них не должно быть белых пятен плесени.
Если вы покупаете сухофрукты в упаковке, обязательно сначала изучите состав на этикетке. Там не должно быть опасных консервантов, сахарного сиропа или масла. Исключением являются сушеные ягоды (кроме изюма), для их производства чаще всего используют сироп, — такой совет дает портал «Едим дома».
Сухофрукты не должны быть чрезмерно сухими или жесткими. Также при покупке желательно выбирать продукцию с экологическими сертификатами, которые подтверждают отсутствие пестицидов и химических добавок. В идеале покупать сухофрукты, произведенные в сезон сбора урожая, так как это говорит о свежести исходного сырья.
Продукты должны пахнуть именно тем фруктом, из которого они сделаны. Неприятный или химический запах может свидетельствовать о наличии консервантов или испорченности. Возможно, такие плоды обрабатывали в специальных газовых печах, чтобы они как можно дольше не портились.
Кроме того, сухофрукты не должны быть излишне липкими — это может свидетельствовать о добавлении сахара или о том, что плоды обрабатывали сиропом.
Выбирайте качественные сухофрукты и готовьте из них компоты, салаты, десерты, цукаты, пирожки и многое другое. Это полезное и вкусное лакомство поднимет настроение и поддержит организм во время долгой и холодной зимы!
Ранее эксперты рассказали, что нужно сделать, чтобы гречка при варке не превращалась в «кисель».