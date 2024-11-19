Эта загадочная курага: кому можно сухофрукты, а кому о них лучше забыть навсегда

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Чем полезна курага и другие сухофрукты? Чем опасны сухофрукты? Как выбрать качественные сухофрукты

Сухофрукты — это отличное дополнение к рациону, особенно актуальное в осенний период. А еще они очень вкусные: все мы помним вкусный компот из чернослива и изюма, который подавали в советских столовых, и пирожки с курагой. Разбираемся, кому можно есть сухофрукты, а кому они противопоказаны.