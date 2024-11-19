Из-за нагара и жира на плите голова больше не болит: наношу это средство на 5 минут

Во-первых, остатки пищи и жир, остающиеся на плите, становятся питательной средой для бактерий и плесени. Во-вторых, грязная плита, как это ни удивительно, негативно влияет на распределение тепла — пища готовится неравномерно и долго. В-третьих, нагар и жир, который счищается лишь время от времени, в итоге проникает в структуру покрытия, оставляя на нем темные пятна, которые невозможно вывести — особенно это актуально для эмалированных плит.