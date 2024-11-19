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Posted 19 ноября, 10:33

Published 19 ноября, 10:33

Modified 19 ноября, 10:35

Updated 19 ноября, 10:35

Из-за нагара и жира на плите голова больше не болит: наношу это средство на 5 минут

Из-за нагара и жира на плите голова больше не болит: наношу это средство на 5 минут

19 ноября 2024, 10:33
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
У хорошей хозяйки на кухне все бурлит, парится, жарится и вечно тянет чем-то вкусненьким. Но при такой активной готовке поддерживать чистоту плиты бывает непросто, и она то и дело обрастает слоем нагара и жира. Справиться с противной грязью поможет одно средство.

Плиту необходимо содержать в чистоте, так как это влияет не только на процесс приготовления пищи, но и на здоровье семьи.

Во-первых, остатки пищи и жир, остающиеся на плите, становятся питательной средой для бактерий и плесени. Во-вторых, грязная плита, как это ни удивительно, негативно влияет на распределение тепла — пища готовится неравномерно и долго. В-третьих, нагар и жир, который счищается лишь время от времени, в итоге проникает в структуру покрытия, оставляя на нем темные пятна, которые невозможно вывести — особенно это актуально для эмалированных плит.

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Вот почему сразу беритесь за тряпку и губку, как только вы заметите грязь на плите. Но что делать, если момент уже упущен, и на вашей плите красуется застывшая корка из убежавшего молока, кофе и пролившегося бульона? Эксперт по домоводству, блогер Марина Жукова советует не терять самообладание и попробовать справиться с проблемой с помощью средства «Золушка. Антижир с содой», которое можно купить в любом хозяйственном магазине.

Снимаю конфорки с плиты, решетку оставляю на месте. Распыляю средство на все загрязненные участки — обильно, чтобы жир размок. Оставляю средство на 10-15 минут, пока занимаюсь другими делами, — советует Марина Жукова.
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Кстати, средством необходимо обработать не только поверхность плиты, но и решетку, а также можно нанести его на чайник, чтобы провести комплексную уборку. Когда паста размягчит грязь, приступайте к чистке: эмалированную поверхность плиты следует обрабатывать аккуратно, желательно мягкой губкой, а вот по металлической решетке вполне можно пройтись и жесткой губкой или ершиком.

Все поверхности очистятся буквально за пять минут и будут сверкать, а вы сможете насладиться заслуженным отдыхом.

Ранее эксперты дали совет, как убрать темный налет с эмалированных кастрюль.

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