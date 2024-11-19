Картофельная ботва заколосится толстыми стеблями: подкормка, которая творит чудеса

Почему же именно луковую и чесночную шелуху стоит использовать в качестве удобрения? Дело в том, что она богата таким веществом, как кверцетин — это мощный антиоксидант, который помогает укрепить иммунную систему растения. А еще и лук, и чеснок содержат фитонциды, обладающие антибактериальным действием. Они помогают в борьбе с бактериями и грибковыми инфекциями. Кальций и другие микроэлементы дают картофелю все необходимое для роста и развития.