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Posted 19 ноября, 11:36

Published 19 ноября, 11:36

Modified 19 ноября, 11:38

Updated 19 ноября, 11:38

Картофельная ботва заколосится толстыми стеблями: подкормка, которая творит чудеса

Картофельная ботва заколосится толстыми стеблями: подкормка, которая творит чудеса

19 ноября 2024, 11:36
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Урожай картошки во многом зависит от состояние ботвы. Если зеленая часть растения в полном порядке, то и картофелины будут крупными и ровными. Предлагаем вам подкормить землю на картофельном поле этой органикой, которая точно есть на вашей кухне.

Вовремя внесенная подкормка обеспечивает растения необходимыми питательными веществами, ускоряя его рост и развитие. Если минералов не хватает, картофель может расти медленно и неравномерно. А еще правильно подобранные удобрения способствуют формированию крупных и здоровых клубней. Кальций, калий и фосфор укрепляют иммунитет растений, помогая им противостоять различным болезням и вредителям.

Картофель действительно очень подвержен различным заболеваниям, в том числе таким опасным, как альтернариоз, сухая гниль и парша, его часто поражает проволочник.

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Оказывается, предотвратить многие заболевания, а также напитать почву полезными микроэлементами может луковая и чесночная шелуха. Скорее всего, до этого вы безжалостно отправляли ее в мусорное ведро. Однако опытные дачники советуют бережно складывать в пакеты эти остатки и хранить до весны.

Собирать шелуху рекомендуется осенью, зимой и весной. Ее достаточно подсушивать и хранить в пакетах до момента посадки. Во время высадки картофеля в каждую лунку стоит добавить горсть этого натурального материала, — рекомендуют эксперты Pravda.ru.
Ваш картофель вырастет крепким и здоровымВаш картофель вырастет крепким и здоровым
Ваш картофель вырастет крепким и здоровым. Фото: 1MI

Почему же именно луковую и чесночную шелуху стоит использовать в качестве удобрения? Дело в том, что она богата таким веществом, как кверцетин — это мощный антиоксидант, который помогает укрепить иммунную систему растения. А еще и лук, и чеснок содержат фитонциды, обладающие антибактериальным действием. Они помогают в борьбе с бактериями и грибковыми инфекциями. Кальций и другие микроэлементы дают картофелю все необходимое для роста и развития.

Кстати, запах луковой и чесночной шелухи также отпугивает проволочника. И хотя справиться полностью с этим крайне жизнестойким вредителем так просто не получится, но подсократить его популяцию — вполне реально.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Болезни#Картофель#Грунт#Лук#Вредители#Подкормка#Чеснок#Дом и сад#КЦ#Удобрение
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