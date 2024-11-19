Коронавирус не отступает: в Свердловской области за неделю умерли пять человек

Posted 19 ноября, 09:32
Published 19 ноября, 09:32
Modified 19 ноября, 09:34
Updated 19 ноября, 09:34
Всего с 4 по 10 ноября в регионе выявлено 854 случая заболевания, сообщает портал Объясняем.рф. Несмотря на меры профилактики и вакцинацию, 53 жителям Свердловской области потребовалась госпитализация, а пять человек скончались из-за тяжелого течения болезни.
При этом в России статистика заболеваемости снижается: показатели за прошедшую неделю улучшились на 16%. Всего зафиксировано 24 тысячи случаев заболевания COVID-19. Хотя новые штаммы коронавируса менее опасны, медики напоминают о важности вакцинации.
Ранее сообщалось, что в период с 28 октября по 3 ноября в регионе от коронавируса умерли семь человек.