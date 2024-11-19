Коронавирус не отступает: в Свердловской области за неделю умерли пять человек

Всего с 4 по 10 ноября в регионе выявлено 854 случая заболевания, сообщает портал Объясняем.рф. Несмотря на меры профилактики и вакцинацию, 53 жителям Свердловской области потребовалась госпитализация, а пять человек скончались из-за тяжелого течения болезни.