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Posted 19 ноября, 09:32

Published 19 ноября, 09:32

Modified 19 ноября, 09:34

Updated 19 ноября, 09:34

В Свердловской области за неделю пять человек умерли от коронавируса

Коронавирус не отступает: в Свердловской области за неделю умерли пять человек

19 ноября 2024, 09:32
Фото: Изображение Midjourney.

В Свердловской области за неделю пять человек умерли от коронавируса

В начале ноября в Свердловской области почти 900 человек заразились коронавирусом, пятеро умерли от осложнений.

Всего с 4 по 10 ноября в регионе выявлено 854 случая заболевания, сообщает портал Объясняем.рф. Несмотря на меры профилактики и вакцинацию, 53 жителям Свердловской области потребовалась госпитализация, а пять человек скончались из-за тяжелого течения болезни.

При этом в России статистика заболеваемости снижается: показатели за прошедшую неделю улучшились на 16%. Всего зафиксировано 24 тысячи случаев заболевания COVID-19. Хотя новые штаммы коронавируса менее опасны, медики напоминают о важности вакцинации.

Ранее сообщалось, что в период с 28 октября по 3 ноября в регионе от коронавируса умерли семь человек.

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