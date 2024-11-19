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Posted 19 ноября, 05:22

Published 19 ноября, 05:22

Modified 19 ноября, 05:24

Updated 19 ноября, 05:24

Лолита пригрозила уголовным делом в случае срыва концерта в Екатеринбурге

Лолита жестко ответила на попытку срыва концерта в Екатеринбурге

19 ноября 2024, 05:22
Фото: 1MI.

Лолита пригрозила уголовным делом в случае срыва концерта в Екатеринбурге

Певица Лолита Милявская ответила на заявления о том, что ее концерт хотят сорвать в Екатеринбурге. Об инициативе, как заявляет певица, ей неизвестно, но при попытке сорвать концерт штурмом, событие будет рассмотрено в рамках уголовного права.

Певица заявила, что ей не запрещено выступать на территории страны и люди имеют право прийти на ее концерт, сказала Лолита в разговоре с Ура.ру.

Также она рассказала, что бойцы разных подразделений и родные погибших, которым она помогала, поздравили ее с днем рождения.

Пусть каждый остается при своем мнении, но без насилия и штурмов концертных залов, это будет уже в уголовном праве, — заявила певица.

Напомним, ранее стало известно о том, что общественники пытаются добиться отмены концерта Лолиты в Екатеринбурге.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свободное время#Концерт#Певица#Лолита#Екатеринбург
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