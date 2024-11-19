Лолита жестко ответила на попытку срыва концерта в Екатеринбурге

Лолита пригрозила уголовным делом в случае срыва концерта в Екатеринбурге

Певица Лолита Милявская ответила на заявления о том, что ее концерт хотят сорвать в Екатеринбурге. Об инициативе, как заявляет певица, ей неизвестно, но при попытке сорвать концерт штурмом, событие будет рассмотрено в рамках уголовного права.

Певица заявила, что ей не запрещено выступать на территории страны и люди имеют право прийти на ее концерт, сказала Лолита в разговоре с Ура.ру. Также она рассказала, что бойцы разных подразделений и родные погибших, которым она помогала, поздравили ее с днем рождения. Пусть каждый остается при своем мнении, но без насилия и штурмов концертных залов, это будет уже в уголовном праве, — заявила певица. Напомним, ранее стало известно о том, что общественники пытаются добиться отмены концерта Лолиты в Екатеринбурге. Шоу Дмитрия Колдуна неожиданно отменили в Екатеринбурге за два дня до концерта Узнать подробнее