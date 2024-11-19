Лолита жестко ответила на попытку срыва концерта в Екатеринбурге

Posted 19 ноября, 05:22
Published 19 ноября, 05:22
Modified 19 ноября, 05:24
Updated 19 ноября, 05:24
Певица заявила, что ей не запрещено выступать на территории страны и люди имеют право прийти на ее концерт, сказала Лолита в разговоре с Ура.ру.
Также она рассказала, что бойцы разных подразделений и родные погибших, которым она помогала, поздравили ее с днем рождения.
Пусть каждый остается при своем мнении, но без насилия и штурмов концертных залов, это будет уже в уголовном праве, — заявила певица.
Напомним, ранее стало известно о том, что общественники пытаются добиться отмены концерта Лолиты в Екатеринбурге.