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Posted 19 ноября, 14:00

Published 19 ноября, 14:00

Modified 19 ноября, 14:43

Updated 19 ноября, 14:43

Люди стали чаще интересоваться Geely Monjaro после получения титула «Автомобиль года»

Люди стали чаще интересоваться Geely Monjaro после получения титула «Автомобиль года»

19 ноября 2024, 14:00
Фото: Изображение Midjourney.
Кроссовер Geely Monjaro был удостоен звания «Автомобиль года» на национальной премии автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО», что значительно повысило интерес покупателей к этой модели.

Дилеры сообщают об увеличении внимания к автомобилю, однако конкретные цифры по росту продаж пока отсутствуют, пишет newsnn.ru.

По мнению экспертов, данное признание положительно скажется на имидже бренда Geely и поможет укрепить его позиции на российском автомобильном рынке, пишет autopanorama.ru.

Алексей Грамматчиков, исполняющий обязанности председателя жюри премии «ТОП-5 АВТО» и главный редактор «Автопанорамы», отметил, что Geely Monjaro обладает впечатляющими эксплуатационными характеристиками. Этот автомобиль успешно сочетает передовые технологии одного из крупнейших китайских автопроизводителей с инженерными разработками компании Volvo.

Кроме того, автомобильный эксперт и радиоведущий Игорь Моржаретто добавил, что Geely Monjaro представляет собой уникальное предложение на российском рынке. Несмотря на свою относительно высокую стоимость эта модель уже успела занять место в десятке самых востребованных автомобилей в Российской Федерации.

Представительство Geely в России планирует усилить успех своей модели через активизацию рекламных кампаний и внедрение новых форм взаимодействия с потенциальными клиентами. Получение престижной награды стало важным шагом в формировании позитивного образа бренда как производителя современных и автомобилей высокого качества.

Стоит также отметить, что среди других отмеченных на премии «ТОП-5 АВТО» оказались кроссоверы JAECOO J7, AITO SERES M5, JETOUR X90 Plus, а также электромобиль HONGQI E-HS9 и коммерческий микроавтобус ГАЗ СОБОЛЬ NN.

В специальных номинациях были выделены лучшие PR- и маркетинговые команды различных автопроизводителей: лучший PR-отдел работает в компании JETOUR, а лучшим маркетинговым отделом может гордиться «АвтоВАЗ». Кроме того, отдельное признание за вклад в развитие российской автомобильной отрасли получил Геннадий Баранов, генеральный директор компании EXEED Cars Rus.

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