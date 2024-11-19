Люди стали чаще интересоваться Geely Monjaro после получения титула «Автомобиль года»

Posted 19 ноября, 14:00
Published 19 ноября, 14:00
Modified 19 ноября, 14:43
Updated 19 ноября, 14:43
Дилеры сообщают об увеличении внимания к автомобилю, однако конкретные цифры по росту продаж пока отсутствуют, пишет newsnn.ru.
По мнению экспертов, данное признание положительно скажется на имидже бренда Geely и поможет укрепить его позиции на российском автомобильном рынке, пишет autopanorama.ru.
Алексей Грамматчиков, исполняющий обязанности председателя жюри премии «ТОП-5 АВТО» и главный редактор «Автопанорамы», отметил, что Geely Monjaro обладает впечатляющими эксплуатационными характеристиками. Этот автомобиль успешно сочетает передовые технологии одного из крупнейших китайских автопроизводителей с инженерными разработками компании Volvo.
Кроме того, автомобильный эксперт и радиоведущий Игорь Моржаретто добавил, что Geely Monjaro представляет собой уникальное предложение на российском рынке. Несмотря на свою относительно высокую стоимость эта модель уже успела занять место в десятке самых востребованных автомобилей в Российской Федерации.
Представительство Geely в России планирует усилить успех своей модели через активизацию рекламных кампаний и внедрение новых форм взаимодействия с потенциальными клиентами. Получение престижной награды стало важным шагом в формировании позитивного образа бренда как производителя современных и автомобилей высокого качества.
Стоит также отметить, что среди других отмеченных на премии «ТОП-5 АВТО» оказались кроссоверы JAECOO J7, AITO SERES M5, JETOUR X90 Plus, а также электромобиль HONGQI E-HS9 и коммерческий микроавтобус ГАЗ СОБОЛЬ NN.
В специальных номинациях были выделены лучшие PR- и маркетинговые команды различных автопроизводителей: лучший PR-отдел работает в компании JETOUR, а лучшим маркетинговым отделом может гордиться «АвтоВАЗ». Кроме того, отдельное признание за вклад в развитие российской автомобильной отрасли получил Геннадий Баранов, генеральный директор компании EXEED Cars Rus.