Люди стали чаще интересоваться Geely Monjaro после получения титула «Автомобиль года»

Кроме того, автомобильный эксперт и радиоведущий Игорь Моржаретто добавил, что Geely Monjaro представляет собой уникальное предложение на российском рынке. Несмотря на свою относительно высокую стоимость эта модель уже успела занять место в десятке самых востребованных автомобилей в Российской Федерации.