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Posted 19 ноября, 07:01

Published 19 ноября, 07:01

Modified 19 ноября, 07:03

Updated 19 ноября, 07:03

Мошенники в Свердловской области обманывают людей под видом энергетиков

Мошенники в Свердловской области обманывают людей под видом энергетиков

19 ноября 2024, 07:01
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области мошенники стали орудовать, притворяясь сотрудниками компании «Энергосбыт Плюс».

Злоумышленники предлагают людям скидки или услуги, а затем похищают личные данные и сбережения свердловчан, рассказали в пресс-службе «Энергосбыт плюс».

Так, аферисты предлагают сменить приборы учета и в случае отказа угрожают отключением электричества, установить фейковое приложение компании, обещают скидку на оплату коммуналки, если сделать ее во время звонка, а также подтвердить запись на посещение офиса кодом из СМС.

Компания напоминает, что приборы учета сотрудники меняют бесплатно, никогда не требуют коды и пароли, а настоящее приложение можно загрузить только в официальных магазинах приложений.

Напомним, в Нижнем Тагиле местным жителям стали приходить счета за коммунальные услуги от мошенников.

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