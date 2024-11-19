Мошенники в Свердловской области обманывают людей под видом энергетиков

Так, аферисты предлагают сменить приборы учета и в случае отказа угрожают отключением электричества, установить фейковое приложение компании, обещают скидку на оплату коммуналки, если сделать ее во время звонка, а также подтвердить запись на посещение офиса кодом из СМС.