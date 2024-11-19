Мошенники в Свердловской области обманывают людей под видом энергетиков

Posted 19 ноября, 07:01
Published 19 ноября, 07:01
Modified 19 ноября, 07:03
Updated 19 ноября, 07:03
Злоумышленники предлагают людям скидки или услуги, а затем похищают личные данные и сбережения свердловчан, рассказали в пресс-службе «Энергосбыт плюс».
Так, аферисты предлагают сменить приборы учета и в случае отказа угрожают отключением электричества, установить фейковое приложение компании, обещают скидку на оплату коммуналки, если сделать ее во время звонка, а также подтвердить запись на посещение офиса кодом из СМС.
Компания напоминает, что приборы учета сотрудники меняют бесплатно, никогда не требуют коды и пароли, а настоящее приложение можно загрузить только в официальных магазинах приложений.
Напомним, в Нижнем Тагиле местным жителям стали приходить счета за коммунальные услуги от мошенников.