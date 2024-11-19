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Posted 19 ноября, 09:48

Published 19 ноября, 09:48

Modified 19 ноября, 09:50

Updated 19 ноября, 09:50

Начинку для пирожков из капусты готовлю на месяц вперед: ничего вкуснее вы не ели

Начинку для пирожков из капусты готовлю на месяц вперед: ничего вкуснее вы не ели

19 ноября 2024, 09:48
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Если вы часто печете пирожки с капустой, то начинку можно заготавливать впрок. Капуста прекрасно хранится, а пирожки с ней выходят потрясающе вкусные и сочные.

Чтобы приготовить начинку для пирожков с капустой, возьмите следующие ингредиенты:

  • кочан капусты среднего размера;
  • 2 морковки;
  • 1-2 небольшие луковицы;
  • 2-3 столовые ложки растительного масла для обжарки;
  • Соль и черный перец по вкусу;
  • 1 столовая ложка томатной пасты (по желанию)
  • 2-3 столовой ложки воды (для тушения)
  • По желанию также можно добавить укроп или другую зелень.
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Капусту для пирожков нарежьте тонкой соломкой, морковку натрите на крупной терке. Луковицы очистите и мелко нарежьте. В разогретой сковороде обжарьте лук до прозрачности, а затем добавьте морковь и жарьте еще около пяти минут. В последнюю очередь добавьте капусту — ее нужно обжаривать около 7 минут, пока соломка не станет мягкой. На этом этапе можно добавить томатную пасту: ее разводят в небольшой количестве воды и вливают в овощи.

Когда капуста станет мягкой, снимите крышку и, увеличив огонь, выпарите лишнюю жидкость, если она осталась. Попробуйте начинку и при необходимости добавьте соль или перец. Если вы любите зелень, добавьте немного укропа или петрушки в самом конце. Обязательно остудите начинку перед тем, как использовать ее для пирожков: так вы легче сформируете пирожки, а тесто при этом не расползется.

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Если вы не добавляли в капусту томатную пасту, то можно разнообразить вкус начинки: просто покрошите пару сваренных вкрутую яиц и тщательно перемешайте.

Начинка готова для использования в пирожках. Вы можете использовать все сразу, а можете отделить часть капусты, заморозив оставшуюся начинку. Для этих целей подойдут специальные контейнеры или пакеты, которые можно купить в хозяйственных магазинах. Готовая начинка при заморозке не теряет своих свойств, пирожки выходят такими же вкусными и нежными.

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Источники: ИА «Би-Порт», Israelan.com.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Хранение#Яйца#Лук#Капуста#Морковь#Рецепт#КЦ#Еда и напитки#Петрушка#Замораживание#Пирожки#Томатная паста#Укроп
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