Начинку для пирожков из капусты готовлю на месяц вперед: ничего вкуснее вы не ели

Когда капуста станет мягкой, снимите крышку и, увеличив огонь, выпарите лишнюю жидкость, если она осталась. Попробуйте начинку и при необходимости добавьте соль или перец. Если вы любите зелень, добавьте немного укропа или петрушки в самом конце. Обязательно остудите начинку перед тем, как использовать ее для пирожков: так вы легче сформируете пирожки, а тесто при этом не расползется.