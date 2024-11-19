Начинку для пирожков из капусты готовлю на месяц вперед: ничего вкуснее вы не ели

Posted 19 ноября, 09:48
Published 19 ноября, 09:48
Modified 19 ноября, 09:50
Updated 19 ноября, 09:50
Чтобы приготовить начинку для пирожков с капустой, возьмите следующие ингредиенты:
Капусту для пирожков нарежьте тонкой соломкой, морковку натрите на крупной терке. Луковицы очистите и мелко нарежьте. В разогретой сковороде обжарьте лук до прозрачности, а затем добавьте морковь и жарьте еще около пяти минут. В последнюю очередь добавьте капусту — ее нужно обжаривать около 7 минут, пока соломка не станет мягкой. На этом этапе можно добавить томатную пасту: ее разводят в небольшой количестве воды и вливают в овощи.
Когда капуста станет мягкой, снимите крышку и, увеличив огонь, выпарите лишнюю жидкость, если она осталась. Попробуйте начинку и при необходимости добавьте соль или перец. Если вы любите зелень, добавьте немного укропа или петрушки в самом конце. Обязательно остудите начинку перед тем, как использовать ее для пирожков: так вы легче сформируете пирожки, а тесто при этом не расползется.
Если вы не добавляли в капусту томатную пасту, то можно разнообразить вкус начинки: просто покрошите пару сваренных вкрутую яиц и тщательно перемешайте.
Начинка готова для использования в пирожках. Вы можете использовать все сразу, а можете отделить часть капусты, заморозив оставшуюся начинку. Для этих целей подойдут специальные контейнеры или пакеты, которые можно купить в хозяйственных магазинах. Готовая начинка при заморозке не теряет своих свойств, пирожки выходят такими же вкусными и нежными.
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Источники: ИА «Би-Порт», Israelan.com.