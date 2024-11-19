Ноги будут теплыми в любой обуви даже в -25: достаточно двух ложек под стельку

Эксперты уверяют, что при ходьбе смесь из соды и муки практически не заметна, но греет при этом очень здорово. Ноги остаются сухими и теплыми. За состояние обуви тоже можно не опасаться: когда вернетесь домой, высыпьте смесь из ботинок, аккуратно очистите внутреннюю часть сначала сухой салфеткой, затем слегка влажной, а затем снова вытрите насухо и оставьте обувь при комнатной температуре.