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Posted 19 ноября, 12:58

Published 19 ноября, 12:58

Modified 19 ноября, 13:00

Updated 19 ноября, 13:00

Ноги будут теплыми в любой обуви даже в -25: достаточно двух ложек под стельку

Ноги будут теплыми в любой обуви даже в -25: достаточно двух ложек под стельку

19 ноября 2024, 12:58
Рубрика
Дом и сад
В преддверии зимы так важно сохранять ноги теплыми. Но во время морозов пальцы мерзнут даже в самой теплой обуви. Рассказываем, как утеплить обувь копеечным народным методом.

При низких температурах тепло быстро уходит из тела, особенно из конечностей. Это связано с тем, что организм стремится сохранить тепло для жизненно важных органов, уменьшая приток крови к периферии. Ситуацию усугубляет тесная и холодная обувь, которая не может обеспечить достаточную термоизоляцию и способствует потере тепла. Также тесная обувь ограничивает кровообращение.

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Кроме того, ноги могут потеть в обуви — особенно из искусственной кожи. И если влага не испаряется, это также способствует охлаждению, особенно на холоде. Влажная среда, контактирующая с кожей, забирает больше тепла, чем сухая.

Для борьбы с этими проблемами рекомендуется носить теплую, непромокаемую и достаточно свободную обувь, использовать теплые носки, делать занятия на свежем воздухе, чтобы разогреться, и при возможности избегать длительного пребывания на холоде без движения.

Но что делать, если вам нужно в мороз отправиться на длительную прогулку, подходящей обуви нет, а ваши сапоги годятся лишь для того, чтобы добежать до остановки общественного транспорта?

Попробуйте приготовить утеплитель для обуви своими руками. Для этого вам понадобится обычная мука, а также пищевая сода — эта смесь позволит сохранить ноги в тепле даже в самые сильные морозы.

Даже самую легкую обувь можно превратить в зимнюю с помощью соды и мукиДаже самую легкую обувь можно превратить в зимнюю с помощью соды и муки
Даже самую легкую обувь можно превратить в зимнюю с помощью соды и муки. Фото: 1MI
Тщательно смешайте ингредиенты. Снимите стельки с обуви и равномерно распределите смесь слоем толщиной около 1 мм. Установите стельки обратно и проверьте, чтобы смесь не мешала при ходьбе, — такой совет дает портал «Ставрополь Медиа».

Если стельки не снимаются, то можно насыпать смесь прямо в ботинки.

Эксперты уверяют, что при ходьбе смесь из соды и муки практически не заметна, но греет при этом очень здорово. Ноги остаются сухими и теплыми. За состояние обуви тоже можно не опасаться: когда вернетесь домой, высыпьте смесь из ботинок, аккуратно очистите внутреннюю часть сначала сухой салфеткой, затем слегка влажной, а затем снова вытрите насухо и оставьте обувь при комнатной температуре.

Кстати, трюк с содой и мукой принесет двойную пользу, так как сода является отличным адсорбентом и впитывает не только влагу, но и неприятные запахи.

Ранее эксперты рассказали, как быстро избавиться даже от застарелого запаха в обуви.

Источник: stavropol.media.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Зима#Морозы#Мука#Ноги#Дом и сад#КЦ#Пищевая сода#Утепление обуви#Методы утепления
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