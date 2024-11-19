Ноги будут теплыми в любой обуви даже в -25: достаточно двух ложек под стельку

Posted 19 ноября, 12:58
Published 19 ноября, 12:58
Modified 19 ноября, 13:00
Updated 19 ноября, 13:00
При низких температурах тепло быстро уходит из тела, особенно из конечностей. Это связано с тем, что организм стремится сохранить тепло для жизненно важных органов, уменьшая приток крови к периферии. Ситуацию усугубляет тесная и холодная обувь, которая не может обеспечить достаточную термоизоляцию и способствует потере тепла. Также тесная обувь ограничивает кровообращение.
Кроме того, ноги могут потеть в обуви — особенно из искусственной кожи. И если влага не испаряется, это также способствует охлаждению, особенно на холоде. Влажная среда, контактирующая с кожей, забирает больше тепла, чем сухая.
Для борьбы с этими проблемами рекомендуется носить теплую, непромокаемую и достаточно свободную обувь, использовать теплые носки, делать занятия на свежем воздухе, чтобы разогреться, и при возможности избегать длительного пребывания на холоде без движения.
Но что делать, если вам нужно в мороз отправиться на длительную прогулку, подходящей обуви нет, а ваши сапоги годятся лишь для того, чтобы добежать до остановки общественного транспорта?
Попробуйте приготовить утеплитель для обуви своими руками. Для этого вам понадобится обычная мука, а также пищевая сода — эта смесь позволит сохранить ноги в тепле даже в самые сильные морозы.
Тщательно смешайте ингредиенты. Снимите стельки с обуви и равномерно распределите смесь слоем толщиной около 1 мм. Установите стельки обратно и проверьте, чтобы смесь не мешала при ходьбе, — такой совет дает портал «Ставрополь Медиа».
Если стельки не снимаются, то можно насыпать смесь прямо в ботинки.
Эксперты уверяют, что при ходьбе смесь из соды и муки практически не заметна, но греет при этом очень здорово. Ноги остаются сухими и теплыми. За состояние обуви тоже можно не опасаться: когда вернетесь домой, высыпьте смесь из ботинок, аккуратно очистите внутреннюю часть сначала сухой салфеткой, затем слегка влажной, а затем снова вытрите насухо и оставьте обувь при комнатной температуре.
Кстати, трюк с содой и мукой принесет двойную пользу, так как сода является отличным адсорбентом и впитывает не только влагу, но и неприятные запахи.
Ранее эксперты рассказали, как быстро избавиться даже от застарелого запаха в обуви.
Источник: stavropol.media.