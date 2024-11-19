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Posted 19 ноября, 13:48

Published 19 ноября, 13:48

Modified 19 ноября, 13:50

Updated 19 ноября, 13:50

Жители Нижнего Тагила жалуются на хамство водителей общественного транспорта

Обозвал пенсионерку «скотом»: тагильчане жалуются на хамство водителей автобусов

19 ноября 2024, 13:48
Фото: 1MI.

Жители Нижнего Тагила жалуются на хамство водителей общественного транспорта

Жительница Нижнего Тагила пожаловалась, что водитель автобуса №36 хамит пассажирам. По ее словам, он при всех обозвал пожилую женщину «скотом».

Тагильчанка рассказала, что инцидент произошел утром 19 ноября. Водитель автобуса 36 маршрута оскорбил при всех пенсионерку.

Столкнулись с похабным отношением водителя к пожилой бабушке. Она протягивала руку с деньгами, но водитель не обращал никакого внимания. Пенсионерка решила положить мелочь в баночку, стоящую рядом с ним, которая для этого и предназначена. При этом, банка была пустая, то есть деньги за проезд с другими не перемешались. После этого водитель посмел повысить голос на пожилого человека на весь автобус. Он назвал женщину «скотом, дожившим до 80 лет», — пожаловалась подписчица TagilCity.ru.

Кроме того, собеседница утверждает, что и некоторые другие водители относятся к людям ужасно. Например, вместо того, чтобы соблюдать утвержденное расписание, уходят на обед.

То есть они приезжают по расписанию и сообщают, что у них обед. Но по расписанию-то он должен ехать! Это как понимать? Если у водителей не выделяется время на обед — набирайте больше водителей, люди не должны страдать от таких проблем. На конечной станции ВМЗ выключают автобус, идут гуляют, курят, кофе пьют. Хорошо, все мы люди, всем нужно отдохнуть, но если это бы не мешало расписанию, то вопросов бы не было, — отметила тагильчанка.

Она привела пример, что автобус, который должен выезжать в 9.25 стоит закрытый в самом конце и только подъезжает к этому времени. А пассажиров водитель сажает уже после этого, соответственно отъезжает минут в 27-30.

Для чего сделано расписание? У людей есть планы, работа. Некоторым необходимо кровь из носа быть на месте к определенному времени. Да и едут водители со скоростью 10 километров в час, специально собирая все красные светофоры. Лично я пострадала от этих выходок неоднократно, опоздав на работу, — рассказала женщина.

Ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал о причинах перебоев с общественным транспортом.

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