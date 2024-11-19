Огромная толпа мигрантов штурмовала отдел полиции в Екатеринбурге

Posted 19 ноября, 05:05
Published 19 ноября, 05:05
Modified 19 ноября, 05:07
Updated 19 ноября, 05:07
На кадрах с места видно, как сотрудница открывает ворота, за которыми стоят десятки человек. Она строго заявила, что не стоит толкаться, а также бежать вперед, пишет Е1. Однако, открыв одну створку, толпа стала нестись на женщину. Она пыталась сдержать поток, но ей это не удалось.
Очевидец рассказал, что подобное в центре случается регулярно. Он отметил, что условий для мигрантов нет. Обычно в очереди скапливаются более сотни человек, но более нескольких десятков сотрудники не принимают.
Напомним, для того, чтобы получить документы на проживание в России, мигрантам требуется пройти дактилоскопию. Тогда их пребывание на территории страны будет законным. Полиция же регулярно проводит рейды по выявлению нелегальных мигрантов. В один из таких были пойманы 24 человека, которые находятся в России с нарушениями.