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Posted 19 ноября, 05:05

Published 19 ноября, 05:05

Modified 19 ноября, 05:07

Updated 19 ноября, 05:07

Огромная очередь мигрантов выстроилась у отдела полиции в Екатеринбурге

Огромная толпа мигрантов штурмовала отдел полиции в Екатеринбурге

19 ноября 2024, 05:05
Фото: Изображение Midjourney.

Огромная очередь мигрантов выстроилась у отдела полиции в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на Пионерке была замечена огромная толпа мигрантов. Они все торопились в миграционный центр, расположенный на улице Сулимова. По словам очевидца, люди идут на дактилоскопию.

На кадрах с места видно, как сотрудница открывает ворота, за которыми стоят десятки человек. Она строго заявила, что не стоит толкаться, а также бежать вперед, пишет Е1. Однако, открыв одну створку, толпа стала нестись на женщину. Она пыталась сдержать поток, но ей это не удалось.

Очевидец рассказал, что подобное в центре случается регулярно. Он отметил, что условий для мигрантов нет. Обычно в очереди скапливаются более сотни человек, но более нескольких десятков сотрудники не принимают.

Напомним, для того, чтобы получить документы на проживание в России, мигрантам требуется пройти дактилоскопию. Тогда их пребывание на территории страны будет законным. Полиция же регулярно проводит рейды по выявлению нелегальных мигрантов. В один из таких были пойманы 24 человека, которые находятся в России с нарушениями.

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#Ирина Кирилова#Общество#Проверка#Полиция#Екатеринбург#Мигрант
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