Огромная толпа мигрантов штурмовала отдел полиции в Екатеринбурге

Напомним, для того, чтобы получить документы на проживание в России, мигрантам требуется пройти дактилоскопию. Тогда их пребывание на территории страны будет законным. Полиция же регулярно проводит рейды по выявлению нелегальных мигрантов. В один из таких были пойманы 24 человека, которые находятся в России с нарушениями.