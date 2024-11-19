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Posted 19 ноября, 03:17

Published 19 ноября, 03:17

Modified 19 ноября, 03:19

Updated 19 ноября, 03:19

Пенсионерка попала под машину на трассе под Нижней Салдой

Пенсионерка попала под машину на трассе под Нижней Салдой

19 ноября 2024, 03:17
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
78-летняя женщина погибла под колесами автомобиля Ora на трассе Нижняя Салда — Алапевск. Происшествие случилось вечером 18 ноября 2024 года.

Сообщается, что пешеход шла по дороге в неположенном месте и не убедилась в том, что поблизости нет машин. В результате наезда она скончалась до приезда врачей, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Водительский стаж 47-летней автомобилистки — 24 года. На погибшей была темная одежда без светоотражающих элементов.

Напомним, 17 ноября 2024 года в Ревде пьяный водитель машины насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу.

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