Пенсионерка попала под машину на трассе под Нижней Салдой

Posted 19 ноября, 03:17
Published 19 ноября, 03:17
Modified 19 ноября, 03:19
Updated 19 ноября, 03:19
Сообщается, что пешеход шла по дороге в неположенном месте и не убедилась в том, что поблизости нет машин. В результате наезда она скончалась до приезда врачей, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
Водительский стаж 47-летней автомобилистки — 24 года. На погибшей была темная одежда без светоотражающих элементов.
Напомним, 17 ноября 2024 года в Ревде пьяный водитель машины насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу.