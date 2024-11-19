Плюсовые температуры сохранятся в Нижнем Тагиле до конца ноября

Posted 19 ноября, 11:21
Published 19 ноября, 11:21
Modified 19 ноября, 11:23
Updated 19 ноября, 11:23
По заверению синоптиков Гисметео, конец ноября в 2024 году прогнозируется теплым. Дневные температуры воздуха достигнут +3 градусов, а среднесуточные ожидаются около нуля градусов. При этом, ночью столбики термометров будут опускать до отметки лишь в -2 градуса.
Стоит отметить, что в Нижнем Тагиле обещают малооблачную погоду с прояснениями. Небольшие снегопады могут пройти 20, 23 и 26 ноября. Метеорологи в долгосрочном прогнозе на конец осени говорят об умеренном южном и юго-западном ветре.
Однако, в последние числа ноября немного похолодает. Возможны заморозки до -6 градусов.
Напомним, что в Свердловскую область пришла аномально теплая погода.