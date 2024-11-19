Плюсовые температуры сохранятся в Нижнем Тагиле до конца ноября

По заверению синоптиков Гисметео, конец ноября в 2024 году прогнозируется теплым. Дневные температуры воздуха достигнут +3 градусов, а среднесуточные ожидаются около нуля градусов. При этом, ночью столбики термометров будут опускать до отметки лишь в -2 градуса.