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Posted 19 ноября, 11:21

Published 19 ноября, 11:21

Modified 19 ноября, 11:23

Updated 19 ноября, 11:23

Плюсовые температуры сохранятся в Нижнем Тагиле до конца ноября

Плюсовые температуры сохранятся в Нижнем Тагиле до конца ноября

19 ноября 2024, 11:21
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле в 2024 году теплая погода с плюсовыми температурами будет стоять почти до конца ноября. Также не ожидается обильных снегопадов.

По заверению синоптиков Гисметео, конец ноября в 2024 году прогнозируется теплым. Дневные температуры воздуха достигнут +3 градусов, а среднесуточные ожидаются около нуля градусов. При этом, ночью столбики термометров будут опускать до отметки лишь в -2 градуса.

Стоит отметить, что в Нижнем Тагиле обещают малооблачную погоду с прояснениями. Небольшие снегопады могут пройти 20, 23 и 26 ноября. Метеорологи в долгосрочном прогнозе на конец осени говорят об умеренном южном и юго-западном ветре.

Однако, в последние числа ноября немного похолодает. Возможны заморозки до -6 градусов.

Напомним, что в Свердловскую область пришла аномально теплая погода.

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