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Posted 19 ноября, 10:12

Published 19 ноября, 10:12

Modified 19 ноября, 10:14

Updated 19 ноября, 10:14

Подведены итоги конкурса молодых артистов «АпАРТе-2024» в Нижнем Тагиле

Подведены итоги конкурса молодых артистов «АпАРТе-2024» в Нижнем Тагиле

19 ноября 2024, 10:12
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
В Нижнем Тагиле подвели итоги театрального конкурса «АпАРТе-2024». Артисты получили дипломы и призы от главы города, жюри и городских театров. Яркое событие собрало на сцене нижнетагильского драмтеатра 18 участников.

В нижнетагильском драматическом театре прошел конкурс молодых артистов АпАРТЕ-2024. Администрация Нижнего Тагила сообщает, что в ярком мероприятии приняли участие 18 артистов в возрасте до 35 лет.

Участники состязания из нижнетагильского театра кукол, нижнетагильского драмтеатра и Нового Молодежного театра выступали в трех номинациях: срочный ввод, музыкальный номер и монолог. Также артисты показали свои видеовизитки.

Жюри состояло из семи человек, среди которых находились профессиональные театральные критики.

Победителями Апарте-2024 стали Ирина Головина (диплом I степени), Дарья Половинкина (диплом II степени) и Илья Головин (диплом III степени).

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Приз зрительских симпатий завоевала Екатерина Прозорова-Лель, а приз Главы Нижнего Тагила достался Илье Головину. Награды от театров Нижнего Тагила достались Никите Мещангину, Дмитрию Степину и Илье Головину.

Ранее стало известно, какие мероприятия в Нижнем Тагиле планируются ко Дню матери. Праздник отметят 24 ноября.

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