Подведены итоги конкурса молодых артистов «АпАРТе-2024» в Нижнем Тагиле

Posted 19 ноября, 10:12
Published 19 ноября, 10:12
Modified 19 ноября, 10:14
Updated 19 ноября, 10:14
В нижнетагильском драматическом театре прошел конкурс молодых артистов АпАРТЕ-2024. Администрация Нижнего Тагила сообщает, что в ярком мероприятии приняли участие 18 артистов в возрасте до 35 лет.
Участники состязания из нижнетагильского театра кукол, нижнетагильского драмтеатра и Нового Молодежного театра выступали в трех номинациях: срочный ввод, музыкальный номер и монолог. Также артисты показали свои видеовизитки.
Жюри состояло из семи человек, среди которых находились профессиональные театральные критики.
Победителями Апарте-2024 стали Ирина Головина (диплом I степени), Дарья Половинкина (диплом II степени) и Илья Головин (диплом III степени).
Приз зрительских симпатий завоевала Екатерина Прозорова-Лель, а приз Главы Нижнего Тагила достался Илье Головину. Награды от театров Нижнего Тагила достались Никите Мещангину, Дмитрию Степину и Илье Головину.
Ранее стало известно, какие мероприятия в Нижнем Тагиле планируются ко Дню матери. Праздник отметят 24 ноября.