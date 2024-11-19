Пропавшего в Свердловской области молодого человека ищут уже три месяца

Posted 19 ноября, 09:44
Published 19 ноября, 09:44
Modified 19 ноября, 09:46
Updated 19 ноября, 09:46
Данил Багаутдинов бесследно исчез еще в конце июля. Мать парня верит, что он жив. Молодого человека с ДЦП, пропавшего в Свердловской области в конце июля 2024 года, продолжают разыскивать.
21-летний Данил Багаутдинов исчез 21 июля после того, как вышел из дома в деревне Татарская Еманзельга в Красноуфимском округе. Туда семья приехала на празднование дня рождения родственницы.
Мать Данила сообщает, что у правоохранителей нет ни единой зацепки для поисков. Женщина продолжает верить, что сын жив и допускает, что он живет у кого-то.
Поисковый отряд «Лиза Алерт» указывает приметы Данила Багаутдинова: рост 175 сантиметров, светло-серые глаза и темно-русые волосы. Всех, кто знает что-либо о нахождении молодого человека, просят сообщить информацию в органы полиции.
Ранее родители Данила предположили, что молодого человека могли похитить неизвестные после того, как он вышел на трассу. В тот день родные видели в деревне подозрительный автомобиль.