Пьяный житель Тавды избил кочергой новую знакомую и закопал ее

Далее мужчина схватил кочергу и спустился в подпол, где стал избивать знакомую. После этого он лег спать, а утром он закопал женщину на соседнем участке, когда она была без сознания. Вскоре он переместил потерпевшую на свой участок. Во время закапывания ударил ее лопатой.