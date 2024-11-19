Пьяный житель Тавды избил кочергой новую знакомую и закопал ее

Posted 19 ноября, 09:55
Published 19 ноября, 09:55
Modified 19 ноября, 09:57
Updated 19 ноября, 09:57
Мужчина познакомился с женщиной в компании приятелей. Затем они отправились в дом к обвиняемому. При этом они оба употребляли алкоголь. В какой-то момент они поссорились. Свердловчанин ударил женщину, и та упала в подпол, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Далее мужчина схватил кочергу и спустился в подпол, где стал избивать знакомую. После этого он лег спать, а утром он закопал женщину на соседнем участке, когда она была без сознания. Вскоре он переместил потерпевшую на свой участок. Во время закапывания ударил ее лопатой.
Смерть женщины наступила от удушья. Злоумышленника вскоре задержали и возбудили уголовное дело.
Напомним, 13 июля 2024 года в Екатеринбурге мигрант убил и ограбил бывшую жену. Его задержали.