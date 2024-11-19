Роспотребнадзор обнаружил источник инфекции в школе №87 Нижнего Тагила

Posted 19 ноября, 15:31
Published 19 ноября, 15:31
Modified 19 ноября, 15:33
Updated 19 ноября, 15:33
О результатах эпидрасследования сообщила пресс-служба ведомства.
Напомним, что первые случаи заболевания в учреждении были выявлены 13 ноября. В этот день за медицинской помощью обратились девять школьников. У одного из них состояние оказалось настолько тяжелым, что потребовалась госпитализация.
В ходе эпидрасследования были взяты пробы пищи, воды, смывы с поверхностей пищеблока и другие необходимые анализы. В результате лабораторного исследования выяснилось, что это норовирус 2 типа, который вызывает симптомы острого гастроэнтерита.
После обследования сотрудников пищеблока был выявлен и источник — один из работников. Школа, а также организатор питания, ИП Седышева, получили предписания. Школу на четыре дня, с 14 ноября, отправили на карантин. За это время в помещениях была проведена генеральная уборка. С 18 ноября занятия в большинстве классов возобновились.
Ситуацией в школе №87 также заинтересовалась прокуратура.