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Posted 19 ноября, 15:31

Published 19 ноября, 15:31

Modified 19 ноября, 15:33

Updated 19 ноября, 15:33

Роспотребнадзор: инфекцию в тагильскую школу №87 принес сотрудник пищеблока

Роспотребнадзор обнаружил источник инфекции в школе №87 Нижнего Тагила

19 ноября 2024, 15:31
Фото: 1MI.

Роспотребнадзор: инфекцию в тагильскую школу №87 принес сотрудник пищеблока

Сотрудники Роспотребнадзора установили источник инфекции в школе №87 Нижнего Тагила. Норовирус 2 типа переносил сотрудник пищеблока.

О результатах эпидрасследования сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, что первые случаи заболевания в учреждении были выявлены 13 ноября. В этот день за медицинской помощью обратились девять школьников. У одного из них состояние оказалось настолько тяжелым, что потребовалась госпитализация.

В ходе эпидрасследования были взяты пробы пищи, воды, смывы с поверхностей пищеблока и другие необходимые анализы. В результате лабораторного исследования выяснилось, что это норовирус 2 типа, который вызывает симптомы острого гастроэнтерита.

После обследования сотрудников пищеблока был выявлен и источник — один из работников. Школа, а также организатор питания, ИП Седышева, получили предписания. Школу на четыре дня, с 14 ноября, отправили на карантин. За это время в помещениях была проведена генеральная уборка. С 18 ноября занятия в большинстве классов возобновились.

Ситуацией в школе №87 также заинтересовалась прокуратура.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Здоровье#Школа#Роспотребнадзор#Заболевание#Карантин#Вспышка#Вирус#Здоровье детей#Екатеринбург
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