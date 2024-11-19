Роспотребнадзор обнаружил источник инфекции в школе №87 Нижнего Тагила

После обследования сотрудников пищеблока был выявлен и источник — один из работников. Школа, а также организатор питания, ИП Седышева, получили предписания. Школу на четыре дня, с 14 ноября, отправили на карантин. За это время в помещениях была проведена генеральная уборка. С 18 ноября занятия в большинстве классов возобновились.