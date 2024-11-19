Рвота и недомогание: как минимум 12 детей отравились в тагильской школе

Posted 19 ноября, 12:21
Published 19 ноября, 12:21
Modified 19 ноября, 12:23
Updated 19 ноября, 12:23
Учебное заведение расположено в Дзержинском районе. В районную прокуратуру поступила информация об ухудшении состояния здоровья школьников. Так, к врачам с жалобами на рвоту и недомогание уже обратились 12 детей, сообщили в ведомстве.
Также проверку сейчас проводят и сотрудники Роспотребнадзора. После завершения всех проверочных мероприятий будет установлено, насколько в школе соблюдались все нормы законодательства, предусматривающие охрану жизни и здоровья школьников и при организации питания в стенах ОУ.
Ранее сообщалось, что учащиеся школы №87 Нижнего Тагила были переведены на дистант из-за высокой заболеваемости ОРВИ. По данным на 14 ноября в городе болело гриппом более двух тысяч детей школьного возраста.