Рвота и недомогание: как минимум 12 детей отравились в тагильской школе

Также проверку сейчас проводят и сотрудники Роспотребнадзора. После завершения всех проверочных мероприятий будет установлено, насколько в школе соблюдались все нормы законодательства, предусматривающие охрану жизни и здоровья школьников и при организации питания в стенах ОУ.