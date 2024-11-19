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Posted 19 ноября, 12:21

Published 19 ноября, 12:21

Modified 19 ноября, 12:23

Updated 19 ноября, 12:23

Прокуратура заинтересовалась отравлением учеников в школе Нижнего Тагила

Рвота и недомогание: как минимум 12 детей отравились в тагильской школе

19 ноября 2024, 12:21
Фото: 1MI.

Прокуратура заинтересовалась отравлением учеников в школе Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле сотрудники прокуратуры инициировали проверку после сообщения об отравлении учеников школы №87. За медпомощью обратились 12 человек.

Учебное заведение расположено в Дзержинском районе. В районную прокуратуру поступила информация об ухудшении состояния здоровья школьников. Так, к врачам с жалобами на рвоту и недомогание уже обратились 12 детей, сообщили в ведомстве.

Также проверку сейчас проводят и сотрудники Роспотребнадзора. После завершения всех проверочных мероприятий будет установлено, насколько в школе соблюдались все нормы законодательства, предусматривающие охрану жизни и здоровья школьников и при организации питания в стенах ОУ.

Ранее сообщалось, что учащиеся школы №87 Нижнего Тагила были переведены на дистант из-за высокой заболеваемости ОРВИ. По данным на 14 ноября в городе болело гриппом более двух тысяч детей школьного возраста.

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