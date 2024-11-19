РЖД завершили реконструкцию грузового терминала на станции Наушки в Бурятии

Posted 19 ноября, 12:16
Published 19 ноября, 12:16
Modified 29 ноября, 12:26
Updated 29 ноября, 12:26
В торжественном запуске объекта в эксплуатацию в режиме телемоста из Москвы принял участие первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Павлов.
«Проект имеет особое значение для развития международных перевозок грузов, в первую очередь, в направлении Россия — Монголия — Китай. Решению этой задачи, безусловно, способствует расшивка узких мест, в том числе на пунктах пропуска. Убежден, что с завершением строительства перегрузочного комплекса на пограничной станции Наушки мы повысим ее провозную способность за счет сокращения времени нахождения вагонов в ожидании досмотровых операций», — отметил Сергей Павлов.
На территории комплекса обустроена новая контейнерная площадка, а также проведена реконструкция подкрановых путей. Количество мест для таможенного досмотра увеличилось в 2 раза — до 12 вагонов. Это позволит ускорить оборот грузовых вагонов, подлежащих досмотру.
В ходе реконструкции для размещения грузов построен крытый склад площадью свыше 1,5 тыс. кв. м, а также административные здания, обновлена система освещения и видеонаблюдения.