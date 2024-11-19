Семью в Екатеринбурге принудительно выселили из единственного жилья

Posted 19 ноября, 10:41
Published 19 ноября, 10:41
Modified 19 ноября, 10:43
Updated 19 ноября, 10:43
Лица, действующие в интересах компании, разрушили частный дом местных жителей. На этом месте застройщик планирует построить ЖК. В итоге женщине, ее ребёнку и пожилому отцу пришлось покинуть дом, рассказали в пресс-службе регионального СК.
В Следкоме возбуждено уголовное дело по факту самоуправства. Во время расследования сотрудники ведомства установят все обстоятельства дела, а по его итогам дадут соответствующую оценку.
Напомним, мэрия Богдановича планирует выселить семью врача из служебной квартиры после того, как он уволился из больницы.