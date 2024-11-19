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Posted 19 ноября, 10:41

Published 19 ноября, 10:41

Modified 19 ноября, 10:43

Updated 19 ноября, 10:43

Семью в Екатеринбурге принудительно выселили из единственного жилья

Семью в Екатеринбурге принудительно выселили из единственного жилья

19 ноября 2024, 10:41
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге компания-застройщик «Ривьера-Инвест» принудительно выселила семью из единственного жилья.

Лица, действующие в интересах компании, разрушили частный дом местных жителей. На этом месте застройщик планирует построить ЖК. В итоге женщине, ее ребёнку и пожилому отцу пришлось покинуть дом, рассказали в пресс-службе регионального СК.

В Следкоме возбуждено уголовное дело по факту самоуправства. Во время расследования сотрудники ведомства установят все обстоятельства дела, а по его итогам дадут соответствующую оценку.

Напомним, мэрия Богдановича планирует выселить семью врача из служебной квартиры после того, как он уволился из больницы.

Главе СК повторно доложат о выселенной из дома в Екатеринбурге семье
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