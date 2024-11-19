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Posted 19 ноября, 11:00

Published 19 ноября, 11:00

Modified 19 ноября, 11:02

Updated 19 ноября, 11:02

Снег и ветер ожидаются в Свердловской области

Снег и ветер ожидаются в Свердловской области

19 ноября 2024, 11:00
Фото: 1MI.
В Свердловской области прогнозируются осадки, а также ветер и гололед. Такая погода ожидается 20–22 ноября 2024 года.

20 ноября порывы ветра могут достигать 13 метров. На дорогах местами может быть обледенение. Кроме того, возможен снегопад. Температура воздуха днем прогнозируется до +2 градусов, рассказали в УГМС.

На следующий день, 21 ноября, в ночное время температура ожидается в пределах 0… -5 градусов, а днем до +2. Значительных осадков не прогнозируется. В пятницу, 22 ноября, осадков не ожидается. Ночью может похолодать до -7 градусов, а днем станет теплее до +1 градуса.

Напомним, до конца текущей недели в Свердловской области прогнозируется плюсовая температура.

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