Снег и ветер ожидаются в Свердловской области

На следующий день, 21 ноября, в ночное время температура ожидается в пределах 0… -5 градусов, а днем до +2. Значительных осадков не прогнозируется. В пятницу, 22 ноября, осадков не ожидается. Ночью может похолодать до -7 градусов, а днем станет теплее до +1 градуса.