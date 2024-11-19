Спасавшего людей в горящей поликлинике Екатеринбурга мигранта хотят депортировать

Мужчина объяснил, что устроился на работу в такси весной, потом на некоторое время уезжал домой в Киргизию, поэтому не успел оформить трудовой договор, остальные документы у него есть. Сейчас Султана Абдумаликова хотят отправить в Центр временного содержания для мигрантов. Помимо депортации ему также грозит штраф.