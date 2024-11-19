Спасавшего людей в горящей поликлинике Екатеринбурга мигранта хотят депортировать

Posted 19 ноября, 16:16
Published 19 ноября, 16:16
Modified 19 ноября, 16:18
Updated 19 ноября, 16:18
Мужчина живет в России с 2011 года, работает таксистом. В понедельник, 18 ноября, он ехал на обед, когда увидел дым в здании поликлиники на улице братьев Быковых. Бросившись помогать спасателям, Султан надышался дымом и попал в больницу. После проверки документов полиция нашла нарушения, пишет «КП — Екатеринбург».
Мужчина объяснил, что устроился на работу в такси весной, потом на некоторое время уезжал домой в Киргизию, поэтому не успел оформить трудовой договор, остальные документы у него есть. Сейчас Султана Абдумаликова хотят отправить в Центр временного содержания для мигрантов. Помимо депортации ему также грозит штраф.
Напомним, что пожар в поликлинике №2 ЦГКБ №3 начался с крыши, где были установлены газовые баллоны. Серьезных повреждений здание не получило и спустя день прием пациентов возобновился.