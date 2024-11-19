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Posted 19 ноября, 16:16

Published 19 ноября, 16:16

Modified 19 ноября, 16:18

Updated 19 ноября, 16:18

Мигранту, спасавшему людей в горящей больнице Екатеринбурга, грозит депортация

Спасавшего людей в горящей поликлинике Екатеринбурга мигранта хотят депортировать

19 ноября 2024, 16:16
Фото: Изображение Midjourney.

Мигранту, спасавшему людей в горящей больнице Екатеринбурга, грозит депортация

30-летний гражданин Киргизии Султан Абдумаликов, прославившийся после истории со спасением людей на пожаре в горящей поликлинике Екатеринбурга, может быть депортирован из страны.

Мужчина живет в России с 2011 года, работает таксистом. В понедельник, 18 ноября, он ехал на обед, когда увидел дым в здании поликлиники на улице братьев Быковых. Бросившись помогать спасателям, Султан надышался дымом и попал в больницу. После проверки документов полиция нашла нарушения, пишет «КП — Екатеринбург».

Мужчина объяснил, что устроился на работу в такси весной, потом на некоторое время уезжал домой в Киргизию, поэтому не успел оформить трудовой договор, остальные документы у него есть. Сейчас Султана Абдумаликова хотят отправить в Центр временного содержания для мигрантов. Помимо депортации ему также грозит штраф.

Напомним, что пожар в поликлинике №2 ЦГКБ №3 начался с крыши, где были установлены газовые баллоны. Серьезных повреждений здание не получило и спустя день прием пациентов возобновился.

Бастрыкин заинтересовался делом о депортации екатеринбургской семьи из России
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Пожар#Поликлиника#Документы#Депортация#Екатеринбург#Мигрант
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