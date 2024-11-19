Спортсмен из Свердловской области завоевал Кубок мира в Китае

Posted 19 ноября, 05:33
Published 19 ноября, 05:33
Modified 19 ноября, 05:35
Updated 19 ноября, 05:35
Спортсмен толкнул более 100 раз две 32-килограммовые гири, а в двоеборье молодой человек сумел получить 170 очков, пишет Е1.
По словам Владислава, он стал заниматься данным видом спорта случайно, ему предложил это приятель. Затем ребят стал тренировать отец Владислава, а после — тренер Александр Чагаев.
Напомним, спортсмены из Нижнего Тагила победили в турнире по греко-римской борьбе. Мероприятие было 8–10 ноября 2024 года.