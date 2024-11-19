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Posted 19 ноября, 05:33

Published 19 ноября, 05:33

Modified 19 ноября, 05:35

Updated 19 ноября, 05:35

Спортсмен из Свердловской области завоевал Кубок мира в Китае

Спортсмен из Свердловской области завоевал Кубок мира в Китае

19 ноября 2024, 05:33
Фото: Владислав Хвостов.
17-летний Владислав Хвостов из села Пышминского района получил Кубок мира по гиревому спорту. Соревнования состоялись в китайском городе Хайнин.

Спортсмен толкнул более 100 раз две 32-килограммовые гири, а в двоеборье молодой человек сумел получить 170 очков, пишет Е1.

По словам Владислава, он стал заниматься данным видом спорта случайно, ему предложил это приятель. Затем ребят стал тренировать отец Владислава, а после — тренер Александр Чагаев.

Напомним, спортсмены из Нижнего Тагила победили в турнире по греко-римской борьбе. Мероприятие было 8–10 ноября 2024 года.

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