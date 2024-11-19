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Posted 19 ноября, 09:06

Published 19 ноября, 09:06

Modified 19 ноября, 09:08

Updated 19 ноября, 09:08

Стала известна причина возгорания поликлиники в Екатеринбурге

Стала известна причина возгорания поликлиники в Екатеринбурге

19 ноября 2024, 09:06
Фото: 1MI.
Названа предварительная причина пожара в поликлинике в Екатеринбурге. Возгорание произошло из-за ремонтных работ.

Пожар, произошедший в поликлинике Екатеринбурга 18 ноября, был вызван неосторожным обращением с огнем. Возгорание в медицинском учреждении произошло из-за рабочих, которые нагревали битум во время проведения ремонтных работ на крыше. Перегретый строительный состав привел к воспламенению.

Напомним, из-за ЧП из поликлиники пришлось эвакуировать около 300 человек, среди которых были 50 детей. Во время пожара посетители и сотрудники прыгали из окон и спускались на землю по козырьку. Два человека пострадали — это рабочий и очевидец, который помогал выводить из здания людей.

Ранее сообщалось, что поликлиника №2 на улице Братьев Быковых возобновит прием пациентов уже 19 ноября во второй половине дня.

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#Ирина Кирилова#Общество#Происшествия#Больница#Пожар#Возгорание#Пациенты#Екатеринбург
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