Стала известна причина возгорания поликлиники в Екатеринбурге

Напомним, из-за ЧП из поликлиники пришлось эвакуировать около 300 человек, среди которых были 50 детей. Во время пожара посетители и сотрудники прыгали из окон и спускались на землю по козырьку. Два человека пострадали — это рабочий и очевидец, который помогал выводить из здания людей.