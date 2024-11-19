Суд уменьшил срок виновному по делу об избиении посетителя новоуральского кафе

Posted 19 ноября, 12:25
Published 19 ноября, 12:25
Modified 19 ноября, 12:27
Updated 19 ноября, 12:27
Виновного, Ивана Бугаенко, обвинили по двум статьям. Он пытался скрыться от наказания и был не согласен с предъявленным обвинением, но в конечном итоге сдался правоохранительным органам.
Суд Новоуральска вынес решение о признании Бугаенко виновным в августе 2024 года. Согласно данным Свердловского областного суда, наказанием стало принудительное заключение под стражу на срок 6 лет и 3 месяц в колонии общего режима. Кроме того, суд принял заявление от пострадавшего — обвиняемый выплатил 700 тысяч рублей в качестве возмещения за причиненный моральный вред.
Не так давно приговор был обжалован. В результате рассмотрения жалобы, судебная коллегия сократила срок отбывания в тюрьме на 2 месяца, потому что взяла во внимание детали, не касающиеся квалификации совершенного преступления. На сегодняшний день приговор уже приведен в исполнение. Виновный проведет в исправительной колонии 6 лет и 1 месяц.