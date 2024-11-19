Суд уменьшил срок виновному по делу об избиении посетителя новоуральского кафе

Не так давно приговор был обжалован. В результате рассмотрения жалобы, судебная коллегия сократила срок отбывания в тюрьме на 2 месяца, потому что взяла во внимание детали, не касающиеся квалификации совершенного преступления. На сегодняшний день приговор уже приведен в исполнение. Виновный проведет в исправительной колонии 6 лет и 1 месяц.