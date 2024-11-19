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Posted 19 ноября, 12:25

Published 19 ноября, 12:25

Modified 19 ноября, 12:27

Updated 19 ноября, 12:27

Суд уменьшил срок виновному по делу об избиении посетителя новоуральского кафе

Суд уменьшил срок виновному по делу об избиении посетителя новоуральского кафе

19 ноября 2024, 12:25
Фото: 1MI.
Осенью 2023 года в новоуральском кафе «Ромашка» прогремел инцидент. Там избили посетителя, а затем надругались над ним.

Виновного, Ивана Бугаенко, обвинили по двум статьям. Он пытался скрыться от наказания и был не согласен с предъявленным обвинением, но в конечном итоге сдался правоохранительным органам.

Суд Новоуральска вынес решение о признании Бугаенко виновным в августе 2024 года. Согласно данным Свердловского областного суда, наказанием стало принудительное заключение под стражу на срок 6 лет и 3 месяц в колонии общего режима. Кроме того, суд принял заявление от пострадавшего — обвиняемый выплатил 700 тысяч рублей в качестве возмещения за причиненный моральный вред.

Не так давно приговор был обжалован. В результате рассмотрения жалобы, судебная коллегия сократила срок отбывания в тюрьме на 2 месяца, потому что взяла во внимание детали, не касающиеся квалификации совершенного преступления. На сегодняшний день приговор уже приведен в исполнение. Виновный проведет в исправительной колонии 6 лет и 1 месяц.

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