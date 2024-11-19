Свердловчанок призвали срочно рожать сварщиков и маляров

Posted 19 ноября, 06:54
Published 19 ноября, 06:54
Modified 19 ноября, 06:56
Updated 19 ноября, 06:56
Такое мнение озвучил глава регионального фонда капремонта Станислав Суханов. Он утверждает, что в регионе скоро некому будет заниматься ремонтом домов.
Суханов в эфире ОТВ озвучил серьезную проблему — в регионе не хватает квалифицированных строителей. Наблюдается острая нехватка маляров, кровельщиков и сварщиков. В заключение он добавил, что свердловчанкам надо рожать рабочую силу.
Напомним, ранее в строительную сферу привлекали большое количество иностранных граждан. После ужесточения миграционной политики это стало сложнее.
Ранее в Свердловской области женщин призвали больше рожать из-за нехватки электриков.