Свердловчанок призвали срочно рожать сварщиков и маляров

Суханов в эфире ОТВ озвучил серьезную проблему — в регионе не хватает квалифицированных строителей. Наблюдается острая нехватка маляров, кровельщиков и сварщиков. В заключение он добавил, что свердловчанкам надо рожать рабочую силу.