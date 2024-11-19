tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 06:54

Published 19 ноября, 06:54

Modified 19 ноября, 06:56

Updated 19 ноября, 06:56

Свердловчанок призвали срочно рожать сварщиков и маляров

Свердловчанок призвали срочно рожать сварщиков и маляров

19 ноября 2024, 06:54
Фото: Изображение Midjourney.
Жительниц Свердловской области просят срочно рожать сварщиков и маляров.

Такое мнение озвучил глава регионального фонда капремонта Станислав Суханов. Он утверждает, что в регионе скоро некому будет заниматься ремонтом домов.

Суханов в эфире ОТВ озвучил серьезную проблему — в регионе не хватает квалифицированных строителей. Наблюдается острая нехватка маляров, кровельщиков и сварщиков. В заключение он добавил, что свердловчанкам надо рожать рабочую силу.

Напомним, ранее в строительную сферу привлекали большое количество иностранных граждан. После ужесточения миграционной политики это стало сложнее.

Ранее в Свердловской области женщин призвали больше рожать из-за нехватки электриков.

В Свердловской области женщин призвали больше рожать из-за нехватки электриков
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Рождаемость#Демография#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика