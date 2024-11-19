В Екатеринбурге больше десятка человек отправили в колонию за участие в вебкаме

Posted 19 ноября, 07:05
Published 19 ноября, 07:05
Modified 19 ноября, 07:07
Updated 19 ноября, 07:07
Все они признаны виновными в незаконном изготовлении и распространении порно через интернет. Обвиняемые получили разные сроки от 2,5 до 9 лет. Шестеро человек избежали колонии. Они получили условные сроки.
По данным следствия, организатор привлек к участию в вебкаме студентов из Екатеринбурга. Он транслировал видео из Екатеринбурга в одно из государств Восточной Азии.
Фигурантов задержали летом 2023 года. Они работали с конца 2022 года. Все материалы транслировались через специальный интернет-ресурс. Пользователи оплачивали доступ и могли общаться с участниками в видеочате.
Съемки осуществлялись в специально арендованных для этого коттеджах. Предполагаемый организатор отвечал за технику и распределение дохода.
Многие пары находились в отношениях. Однако оказалось, что часть из них втайне от второй половины брали дополнительные смены. За время работы место расположения организации менялось три раза.
Ранее стало известно, что школьница из Екатеринбурга оказалась втянута в производство порнографии.