В Екатеринбурге иностранного студента будут судить за приставания и создание порно

Также в 2023 году обвиняемый попался на приставаниях к девушкам, в том числе четверо из них были несовершеннолетними. Молодой человек встречал на улице девушек и внезапно нападал на них, хватая сзади руками за разные части тела. Преступления он совершал в разных районах города.