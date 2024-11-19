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Posted 19 ноября, 03:47

Published 19 ноября, 03:47

Modified 19 ноября, 03:47

Updated 19 ноября, 03:47

В Екатеринбурге иностранного студента будут судить за приставания и создание порно

В Екатеринбурге иностранного студента будут судить за приставания и создание порно

19 ноября 2024, 03:47
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге перед судом предстанет студент из Йемена 2002 года рождения. Молодого человека обвиняют в изготовлении порно, а также приставаниях к девушкам.

По данным следствия, в 2021 году мужчина создал порнографический ролик. Со страницы в социальной сети он в переписке направил девушке видео, что считается распространением, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.

Также в 2023 году обвиняемый попался на приставаниях к девушкам, в том числе четверо из них были несовершеннолетними. Молодой человек встречал на улице девушек и внезапно нападал на них, хватая сзади руками за разные части тела. Преступления он совершал в разных районах города.

На одну девушку студент совершил нападение, когда она вместе с маленьким ребенком по улице. Еще на одну женщину и ее дочь он напал в подъезде одного из домов на улице Металлургов.

Напомним, в Екатеринбурге в гимназии №8 стартовало расследование после видео с голой гимназисткой.

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