В Екатеринбурге иностранного студента будут судить за приставания и создание порно

Posted 19 ноября, 03:47
Published 19 ноября, 03:47
Modified 19 ноября, 03:47
Updated 19 ноября, 03:47
По данным следствия, в 2021 году мужчина создал порнографический ролик. Со страницы в социальной сети он в переписке направил девушке видео, что считается распространением, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.
Также в 2023 году обвиняемый попался на приставаниях к девушкам, в том числе четверо из них были несовершеннолетними. Молодой человек встречал на улице девушек и внезапно нападал на них, хватая сзади руками за разные части тела. Преступления он совершал в разных районах города.
На одну девушку студент совершил нападение, когда она вместе с маленьким ребенком по улице. Еще на одну женщину и ее дочь он напал в подъезде одного из домов на улице Металлургов.
Напомним, в Екатеринбурге в гимназии №8 стартовало расследование после видео с голой гимназисткой.