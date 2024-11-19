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Posted 19 ноября, 12:16

Published 19 ноября, 12:16

Modified 19 ноября, 12:18

Updated 19 ноября, 12:18

В Екатеринбурге канализационные стоки затопили целую улицу

В Екатеринбурге канализационные стоки затопили целую улицу

19 ноября 2024, 12:16
Фото: Telegram-канал Ural Mash.
В Екатеринбурге в Академическом районе случился потоп — вода стоит на улицах. По предварительным данным, причиной коммунального ЧП стал прорыв канализации.

Из-за аварии на сетях в жилых комплексах «Новелла» и «Перемена» квартиры остались без горячего и холодного водоснабжения. Издание Ural Mash пишет, что коммунальные службы не спешат устранять подтопление улиц в районе.

Фото: Telegram-канал Ural Mash

На фотографиях с места аварии видно, что вода покрывает половину колес автомобилей, припаркованных на улице.

Ранее сообщалось, что Ростехнадзор Свердловской области отметил недостаточную подготовку теплосетей и котельных к зимнему сезону: часть инфраструктуры не была отремонтирована.

По улицам Екатеринбурга льются кипящие реки — потоп произошел в Академическом районе
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#Ирина Кирилова#Происшествия#ЖКХ#Потоп#Екатеринбург#Авария
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