В Екатеринбурге канализационные стоки затопили целую улицу

Posted 19 ноября, 12:16
Published 19 ноября, 12:16
Modified 19 ноября, 12:18
Updated 19 ноября, 12:18
Из-за аварии на сетях в жилых комплексах «Новелла» и «Перемена» квартиры остались без горячего и холодного водоснабжения. Издание Ural Mash пишет, что коммунальные службы не спешат устранять подтопление улиц в районе.
На фотографиях с места аварии видно, что вода покрывает половину колес автомобилей, припаркованных на улице.
Ранее сообщалось, что Ростехнадзор Свердловской области отметил недостаточную подготовку теплосетей и котельных к зимнему сезону: часть инфраструктуры не была отремонтирована.