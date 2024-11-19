В Екатеринбурге определился лидер по продажам жилой недвижимости

Отметим, всего в Академическом с января по октябрь 2024 года было продано 1890 квартир общей площадью 75 тысяч 724 квадратных метров. Таким образом, 9,2% всех покупок жилья, совершенных в Екатеринбурге за указанный период, пришлись на сделки мастер-девелопера восьмого района города. В ТОП наиболее популярных проектов вошли «Спутник-1» и «Первый Академ» (4-й квартал).