В Екатеринбурге определился лидер по продажам жилой недвижимости

Posted 19 ноября, 06:30
Published 19 ноября, 06:30
Modified 19 ноября, 06:32
Updated 19 ноября, 06:32
Рейтинг девелоперов и проектов по объему продаж составлен с учетом количества заключенных договоров долевого участия по всем строящимся объектам Среднего Урала.
Мы, как и все наши коллеги по отрасли, столкнулись с существенным снижением спроса. В текущих реалиях непростых условий по льготной ипотеке и высокой ключевой ставки важно быть гибкими и предлагать покупателю иные инструменты покупки. Совместно с банками-партнерами мы разрабатываем максимально комфортные программы по ипотеке, а также другие альтернативные варианты. Например, рассрочку и специальные акционные предложения, — рассказала директор по продажам и маркетингу АО СЗ «РСГ-Академическое» Нина Голубцова.
Отметим, всего в Академическом с января по октябрь 2024 года было продано 1890 квартир общей площадью 75 тысяч 724 квадратных метров. Таким образом, 9,2% всех покупок жилья, совершенных в Екатеринбурге за указанный период, пришлись на сделки мастер-девелопера восьмого района города. В ТОП наиболее популярных проектов вошли «Спутник-1» и «Первый Академ» (4-й квартал).