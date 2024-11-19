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Posted 19 ноября, 06:30

Published 19 ноября, 06:30

Modified 19 ноября, 06:32

Updated 19 ноября, 06:32

В Екатеринбурге определился лидер по продажам жилой недвижимости

В Екатеринбурге определился лидер по продажам жилой недвижимости

19 ноября 2024, 06:30
Фото: АО СЗ «РСГ-Академическое».
Согласно данным цифрового сервиса мониторинга и анализа новостроек bnmap.pro, хедлайнером рынка по продажам жилья в Екатеринбурге за десять месяцев 2024 года стала группа компаний «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое» — мастер-девелопер района Академический).

Рейтинг девелоперов и проектов по объему продаж составлен с учетом количества заключенных договоров долевого участия по всем строящимся объектам Среднего Урала.

Мы, как и все наши коллеги по отрасли, столкнулись с существенным снижением спроса. В текущих реалиях непростых условий по льготной ипотеке и высокой ключевой ставки важно быть гибкими и предлагать покупателю иные инструменты покупки. Совместно с банками-партнерами мы разрабатываем максимально комфортные программы по ипотеке, а также другие альтернативные варианты. Например, рассрочку и специальные акционные предложения, — рассказала директор по продажам и маркетингу АО СЗ «РСГ-Академическое» Нина Голубцова.

Отметим, всего в Академическом с января по октябрь 2024 года было продано 1890 квартир общей площадью 75 тысяч 724 квадратных метров. Таким образом, 9,2% всех покупок жилья, совершенных в Екатеринбурге за указанный период, пришлись на сделки мастер-девелопера восьмого района города. В ТОП наиболее популярных проектов вошли «Спутник-1» и «Первый Академ» (4-й квартал).

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