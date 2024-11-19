В Екатеринбурге падает число женщин репродуктивного возраста

По прогнозам мэрии, к концу года общее число новорожденных будет 16 тысяч человек, а убыль населения в 2024 году составит 0,7 тысяч человек. Данный показатель в текущем году стал больше на 12 процентов и составил чуть более 320 тысячи человек.