В Екатеринбурге падает число женщин репродуктивного возраста

Posted 19 ноября, 11:50
Published 19 ноября, 11:50
Modified 19 ноября, 11:52
Updated 19 ноября, 11:52
Также стал выше возраст женщин, которые рожают впервые. Средний возраст молодой матери сейчас — 29 лет. Всего в течение полугода в 2024 году в Екатеринбурге родилось около восьми тысяч человек. Об этом сообщается в прогноз социально-экономического развития муниципалитета до 2027 года.
По прогнозам мэрии, к концу года общее число новорожденных будет 16 тысяч человек, а убыль населения в 2024 году составит 0,7 тысяч человек. Данный показатель в текущем году стал больше на 12 процентов и составил чуть более 320 тысячи человек.
Напомним, в 2025 году в Качканаре планируют закрыть два садика из-за нехватки детей.