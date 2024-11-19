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Posted 19 ноября, 11:50

Published 19 ноября, 11:50

Modified 19 ноября, 11:52

Updated 19 ноября, 11:52

В Екатеринбурге падает число женщин репродуктивного возраста

В Екатеринбурге падает число женщин репродуктивного возраста

19 ноября 2024, 11:50
Фото: Изображение Midjourney.
В администрации Екатеринбурга рассказали, почему в городе падает рождаемость. По мнению чиновников, это связано с тем, что в уральской столице становится меньше женщин репродуктивного возраста.

Также стал выше возраст женщин, которые рожают впервые. Средний возраст молодой матери сейчас — 29 лет. Всего в течение полугода в 2024 году в Екатеринбурге родилось около восьми тысяч человек. Об этом сообщается в прогноз социально-экономического развития муниципалитета до 2027 года.

По прогнозам мэрии, к концу года общее число новорожденных будет 16 тысяч человек, а убыль населения в 2024 году составит 0,7 тысяч человек. Данный показатель в текущем году стал больше на 12 процентов и составил чуть более 320 тысячи человек.

Напомним, в 2025 году в Качканаре планируют закрыть два садика из-за нехватки детей.

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