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Posted 19 ноября, 09:24

Published 19 ноября, 09:24

Modified 19 ноября, 09:26

Updated 19 ноября, 09:26

В «Ельцин-центре» в Екатеринбурге нашли гендерно-нейтральные туалеты

В «Ельцин-центре» в Екатеринбурге нашли гендерно-нейтральные туалеты

19 ноября 2024, 09:24
Фото: 1MI.
На сайте «Ельцин-центра» в Екатеринбурге появилась информация о гендерно-нейтральных туалетах, размещенных в здании. Официальный портал учреждения указывает, что уборные расположены в нескольких локациях — на 1,2 и 3 этажах в двух кафе и в Образовательном центре.

По факту «гендерно-нейтральные» туалеты — это помещения, предназначенные для посетителей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, на инвалидных колясках.

Издание «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу «Ельцин-центра» пишет, что эти уборные оборудованы более широкими дверями и кнопкой вызова помощи, а также не разделяются по половому признаку в отличие от стандартных туалетов учреждения. Они работают не первый год.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле власти планируют установить туалеты на конечных станциях городских автобусных маршрутов.

#Ирина Кирилова#Общество#Город#Ельцин Центр#Туалет#Екатеринбург
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