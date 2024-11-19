В «Ельцин-центре» в Екатеринбурге нашли гендерно-нейтральные туалеты

Posted 19 ноября, 09:24
Published 19 ноября, 09:24
Modified 19 ноября, 09:26
Updated 19 ноября, 09:26
По факту «гендерно-нейтральные» туалеты — это помещения, предназначенные для посетителей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, на инвалидных колясках.
Издание «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу «Ельцин-центра» пишет, что эти уборные оборудованы более широкими дверями и кнопкой вызова помощи, а также не разделяются по половому признаку в отличие от стандартных туалетов учреждения. Они работают не первый год.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле власти планируют установить туалеты на конечных станциях городских автобусных маршрутов.