В «Ельцин-центре» в Екатеринбурге нашли гендерно-нейтральные туалеты

Издание «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу «Ельцин-центра» пишет, что эти уборные оборудованы более широкими дверями и кнопкой вызова помощи, а также не разделяются по половому признаку в отличие от стандартных туалетов учреждения. Они работают не первый год.