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Posted 19 ноября, 04:31

Published 19 ноября, 04:31

Modified 19 ноября, 04:33

Updated 19 ноября, 04:33

В Каменске-Уральском студентка украла больше миллиона у пенсионеров

В Каменске-Уральском студентка украла больше миллиона у пенсионеров

19 ноября 2024, 04:31
Фото: Изображение Midjourney.
В Каменске-Уральском 18-летняя девушка, работавшая курьером у мошенников, забрала у пожилых людей 1,3 миллиона рублей.

Известно, что девушка является студенткой техникума и в свободное время подрабатывала курьером у мошенников. Злоумышленники звонили пенсионерам и действовали по схеме «ваш родственник попал в ДТП».

Девушка приходила домой к потерпевшим и забирала у них деньги. После этого она оставляла часть суммы себе, а остальное переводила сообщникам. В какой-то момент ее задержали и возбудили уголовное дело.

После завершения следствия материалы отправили в суд для рассмотрения, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, злоумышленник убедил пожилую жительницу Первоуральска отдать ему 350 тысяч рублей.

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