В Каменске-Уральском студентка украла больше миллиона у пенсионеров

Posted 19 ноября, 04:31
Published 19 ноября, 04:31
Modified 19 ноября, 04:33
Updated 19 ноября, 04:33
Известно, что девушка является студенткой техникума и в свободное время подрабатывала курьером у мошенников. Злоумышленники звонили пенсионерам и действовали по схеме «ваш родственник попал в ДТП».
Девушка приходила домой к потерпевшим и забирала у них деньги. После этого она оставляла часть суммы себе, а остальное переводила сообщникам. В какой-то момент ее задержали и возбудили уголовное дело.
После завершения следствия материалы отправили в суд для рассмотрения, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Напомним, злоумышленник убедил пожилую жительницу Первоуральска отдать ему 350 тысяч рублей.