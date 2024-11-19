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Posted 19 ноября, 03:26

Published 19 ноября, 03:26

Modified 19 ноября, 03:28

Updated 19 ноября, 03:28

В Нижнем Тагиле горел ресторан на ГГМ

В Нижнем Тагиле горел ресторан на ГГМ

19 ноября 2024, 03:26
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле произошел пожар в ресторане «Пожарка», который находится на улице Дружинина. Происшествие случилось 17 ноября 2024 года.

Возгорание произошло на кухне в вытяжной трубе печи. Из заведения эвакуировались на улицу посетители и сотрудники. При этом сотрудникам удалось устранить огонь самостоятельно, спасатели только провели проливку.

Вскоре выяснилось, что огонь вспыхнул из-за несоблюдения техники безопасности во время пользования печью, пишет ИА «Все новости».

Напомним, 18 ноября 2024 года в Екатеринбурге загорелась поликлиника. Два человека пострадали. 19 ноября работа в медучреждении возобновится.

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