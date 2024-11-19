В Нижнем Тагиле горел ресторан на ГГМ

Posted 19 ноября, 03:26
Published 19 ноября, 03:26
Modified 19 ноября, 03:28
Updated 19 ноября, 03:28
Возгорание произошло на кухне в вытяжной трубе печи. Из заведения эвакуировались на улицу посетители и сотрудники. При этом сотрудникам удалось устранить огонь самостоятельно, спасатели только провели проливку.
Вскоре выяснилось, что огонь вспыхнул из-за несоблюдения техники безопасности во время пользования печью, пишет ИА «Все новости».
Напомним, 18 ноября 2024 года в Екатеринбурге загорелась поликлиника. Два человека пострадали. 19 ноября работа в медучреждении возобновится.