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Posted 19 ноября, 12:40

Published 19 ноября, 12:40

Modified 19 ноября, 12:43

Updated 19 ноября, 12:43

В Нижнем Тагиле идет восстановление барельефов на Аллее Славы

В Нижнем Тагиле идет восстановление барельефов на Аллее Славы

19 ноября 2024, 12:40
Фото: Управление городским хозяйством Нижнего Тагила.
На Вагонке в Нижнем Тагиле провели осмотр работ по реставрации барельефов на пилонах, расположенных по проспекту Дзержинского.

Шесть пилонов украшают мемориал Аллеи Славы с 1968 года. Они были установлены в честь жителей Дзержинского района, которые внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Управление городским хозяйством Нижнего Тагила сообщает, что восстановление будет проводить ООО «Проект Урал». Подрядчик уже воссоздал геральдический символ Победы, 8 орденов и медалей СССР, 3 портрета выдающихся тагильчан, а также Ф. Э. Дзержинского и несколько работ, посвященных войне и труду.

Фото: Управление городским хозяйством Нижнего Тагила

Все запланированные работы по восстановлению объекта должны быть завершены до 1 мая 2025 года.

А в селах под Нижним Тагилом на мемориалах появятся пять бронзовых скульптур солдат ВОВ.

К 80-летию Победы в ВОВ на Площади Славы в Нижнем Тагиле отремонтируют пилоны
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#Евгения Сафина#Общество#Реставрация#Мемориал#Аллея#ВОв#Екатеринбург
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