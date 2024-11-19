В Нижнем Тагиле идет восстановление барельефов на Аллее Славы

Posted 19 ноября, 12:40
Published 19 ноября, 12:40
Modified 19 ноября, 12:43
Updated 19 ноября, 12:43
Шесть пилонов украшают мемориал Аллеи Славы с 1968 года. Они были установлены в честь жителей Дзержинского района, которые внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Управление городским хозяйством Нижнего Тагила сообщает, что восстановление будет проводить ООО «Проект Урал». Подрядчик уже воссоздал геральдический символ Победы, 8 орденов и медалей СССР, 3 портрета выдающихся тагильчан, а также Ф. Э. Дзержинского и несколько работ, посвященных войне и труду.
Все запланированные работы по восстановлению объекта должны быть завершены до 1 мая 2025 года.
А в селах под Нижним Тагилом на мемориалах появятся пять бронзовых скульптур солдат ВОВ.