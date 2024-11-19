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Posted 19 ноября, 14:57

Published 19 ноября, 14:57

Modified 19 ноября, 14:59

Updated 19 ноября, 14:59

В Нижнем Тагиле на стене дома появилась надпись с угрозой взрыва

В Нижнем Тагиле на стене многоэтажки появилась жуткая надпись

19 ноября 2024, 14:57
Фото: Типичный тагильчанин.

В Нижнем Тагиле на стене дома появилась надпись с угрозой взрыва

В Нижнем Тагиле на стене многоэтажки появилась надпись со страшным предупреждением.

19 ноября на стене многоэтажного дома, расположенного по адресу проспект Октябрьский, 1, появились надпись: «скоро этот дом взорвется от газа».

Местные жители очень испугались и сразу обратились в правоохранительные органы.

В отделе полиции 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» рассказали изданию TagilCity.ru, что по поступившему обращению уже организована проверка, проводятся все необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к нанесению надписей.

Ранее два вооруженных снайпера угрожали ножом женщине в Екатеринбурге и угнали у нее машину.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Угроза#Вандалы#Вандализм#Екатеринбург#Инцидент
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