В Нижнем Тагиле на стене многоэтажки появилась жуткая надпись

Posted 19 ноября, 14:57
Published 19 ноября, 14:57
Modified 19 ноября, 14:59
Updated 19 ноября, 14:59
19 ноября на стене многоэтажного дома, расположенного по адресу проспект Октябрьский, 1, появились надпись: «скоро этот дом взорвется от газа».
Местные жители очень испугались и сразу обратились в правоохранительные органы.
В отделе полиции 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» рассказали изданию TagilCity.ru, что по поступившему обращению уже организована проверка, проводятся все необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к нанесению надписей.
Ранее два вооруженных снайпера угрожали ножом женщине в Екатеринбурге и угнали у нее машину.