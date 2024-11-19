В Нижнем Тагиле СКР проверяет школу, в которой ученикам стало плохо

Posted 19 ноября, 13:38
Published 19 ноября, 13:38
Modified 19 ноября, 13:40
Updated 19 ноября, 13:40
Следственный комитет России начал проверку в одной из школ Нижнего Тагила по факту ухудшения здоровья нескольких учеников. 19 ноября в правоохранительные органы поступила информация о проблемах со здоровьем подростков.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, причины, условия и степень вреда здоровью. Для этого изучается документация, проводятся опросы и другие необходимые действия. Решение по результатам проверки будет принято позднее, сообщает региональный следком.
Напомним, прокуратура тоже начала проверку из-за обращений детей к врачам в тагильской школе.