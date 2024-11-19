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Posted 19 ноября, 13:38

Published 19 ноября, 13:38

Modified 19 ноября, 13:40

Updated 19 ноября, 13:40

В Нижнем Тагиле СКР проверяет школу, в которой ученикам стало плохо

В Нижнем Тагиле СКР проверяет школу, в которой ученикам стало плохо

19 ноября 2024, 13:38
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле СКР проверяет возможные нарушения безопасности в школе после ухудшения здоровья учеников.

Следственный комитет России начал проверку в одной из школ Нижнего Тагила по факту ухудшения здоровья нескольких учеников. 19 ноября в правоохранительные органы поступила информация о проблемах со здоровьем подростков.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, причины, условия и степень вреда здоровью. Для этого изучается документация, проводятся опросы и другие необходимые действия. Решение по результатам проверки будет принято позднее, сообщает региональный следком.

Напомним, прокуратура тоже начала проверку из-за обращений детей к врачам в тагильской школе.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Школа#Екатеринбург#Инцидент
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