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Posted 19 ноября, 09:20

Published 19 ноября, 09:20

Modified 19 ноября, 09:22

Updated 19 ноября, 09:22

В прокуратуре начали проверку аварийного общежития в Каменске-Уральском

В прокуратуре начали проверку аварийного общежития в Каменске-Уральском

19 ноября 2024, 09:20
Фото: 1MI.
В общежитии Каменска-Уральского на Силикатной улице началась прокурорская проверка из-за его аварийного состояния.

Сообщается, что в здании требуется капитальный ремонт. На стенах и потолках образовалась плесень, а в зимний сезон в общежитии холодно, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В здании официально проживает почти 190 человек. Общежитие обслуживает УК «Урал». Сотрудники надзорного органа оценят меры, которые принимает коммунальная организация по обеспечению ЖКХ и устранению имеющихся нарушений.

Напомним, в Нижнем Тагиле два дома на Тагилстрое, которые были признаны аварийными, будут снесены.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Проверка#Прокуратура#Аварийное жилье#Общежитие#Дом#Жильцы#Здание#Екатеринбург
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