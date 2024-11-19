В прокуратуре начали проверку аварийного общежития в Каменске-Уральском

Posted 19 ноября, 09:20
Published 19 ноября, 09:20
Modified 19 ноября, 09:22
Updated 19 ноября, 09:22
Сообщается, что в здании требуется капитальный ремонт. На стенах и потолках образовалась плесень, а в зимний сезон в общежитии холодно, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В здании официально проживает почти 190 человек. Общежитие обслуживает УК «Урал». Сотрудники надзорного органа оценят меры, которые принимает коммунальная организация по обеспечению ЖКХ и устранению имеющихся нарушений.
Напомним, в Нижнем Тагиле два дома на Тагилстрое, которые были признаны аварийными, будут снесены.