tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 08:05

Published 19 ноября, 08:05

Modified 19 ноября, 08:07

Updated 19 ноября, 08:07

В Свердловской области педофил подал в суд на журналистов

В Свердловской области педофил подал в суд на журналистов

19 ноября 2024, 08:05
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области педофил подал в суд на журналистов и проиграл.

В Полевском в местном СМИ появилась новость про педофила. Инцидент произошел еще в 2021 году. В данном материале журналист рассказала про мужчину, который приставал к детям, склоняя их к сексуальным контактам. При этом он угрожал им.

Преступник, узнал себя по описанию в тексте и подал в суд на журналистов. Он хотел получить в качестве компенсации с журналистов 1.2 млн рублей.

В итоге суд проиграл, и заплатил 6000 редакции за услуги представителя. А вскоре он отправился в тюрьму на 17 лет.

Ранее в Екатеринбурге 18-летний уроженец Таджикистана надругался над 13-летней девочкой.

В Екатеринбурге курьер надругался над 17-летней девушкой
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Педофил#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика