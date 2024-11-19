В Свердловской области педофил подал в суд на журналистов

Posted 19 ноября, 08:05
Published 19 ноября, 08:05
Modified 19 ноября, 08:07
Updated 19 ноября, 08:07
В Полевском в местном СМИ появилась новость про педофила. Инцидент произошел еще в 2021 году. В данном материале журналист рассказала про мужчину, который приставал к детям, склоняя их к сексуальным контактам. При этом он угрожал им.
Преступник, узнал себя по описанию в тексте и подал в суд на журналистов. Он хотел получить в качестве компенсации с журналистов 1.2 млн рублей.
В итоге суд проиграл, и заплатил 6000 редакции за услуги представителя. А вскоре он отправился в тюрьму на 17 лет.
Ранее в Екатеринбурге 18-летний уроженец Таджикистана надругался над 13-летней девочкой.