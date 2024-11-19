В Свердловской области подруга украла у бойца СВО 3 миллиона, но осталась на свободе

По данным «КП-Екатеринбург», девушке не было и 18 лет, когда она смогла войти в мобильный банк своего товарища и перевести с его счета 2,9 миллиона рублей. Правоохранительные органы обвинили ее в краже в особо крупном размере. С предъявленным обвинением она согласилась, но в колонии не оказалась.