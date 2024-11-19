В Свердловской области подруга украла у бойца СВО 3 миллиона, но осталась на свободе

Posted 19 ноября, 11:20
Published 19 ноября, 11:20
Modified 19 ноября, 11:22
Updated 19 ноября, 11:22
Жительница Верхней Туры воспользовалась возможностью и выкрала почти 3 миллиона рублей у своего друга — участника СВО. Несмотря на преступление, ей удалось избежать пребывания в тюрьме.
По данным «КП-Екатеринбург», девушке не было и 18 лет, когда она смогла войти в мобильный банк своего товарища и перевести с его счета 2,9 миллиона рублей. Правоохранительные органы обвинили ее в краже в особо крупном размере. С предъявленным обвинением она согласилась, но в колонии не оказалась.
Злоумышленнице присудили три года условного срока в тюрьме условно с трехлетним испытательным сроком. Помимо этого ее ожидает материальная компенсация бойцу в сумме 2,7 миллиона рублей. Если должной выплаты не будет, то возмещение ущерба ляжет на ее родителей.
Ранее стало известно, что в Каменске-Уральском студентка-мошенница украла у пенсионеров 1,3 миллиона рублей.