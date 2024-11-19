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Posted 19 ноября, 11:20

Published 19 ноября, 11:20

Modified 19 ноября, 11:22

Updated 19 ноября, 11:22

В Верхней Туре подруга украла у бойца СВО 3 миллиона

В Свердловской области подруга украла у бойца СВО 3 миллиона, но осталась на свободе

19 ноября 2024, 11:20
Фото: 1MI.

В Верхней Туре подруга украла у бойца СВО 3 миллиона

Несовершеннолетняя девушка из Верхней Туры украла у друга, участника СВО, 3 миллиона и осталась на свободе.

Жительница Верхней Туры воспользовалась возможностью и выкрала почти 3 миллиона рублей у своего друга — участника СВО. Несмотря на преступление, ей удалось избежать пребывания в тюрьме.

По данным «КП-Екатеринбург», девушке не было и 18 лет, когда она смогла войти в мобильный банк своего товарища и перевести с его счета 2,9 миллиона рублей. Правоохранительные органы обвинили ее в краже в особо крупном размере. С предъявленным обвинением она согласилась, но в колонии не оказалась.

Злоумышленнице присудили три года условного срока в тюрьме условно с трехлетним испытательным сроком. Помимо этого ее ожидает материальная компенсация бойцу в сумме 2,7 миллиона рублей. Если должной выплаты не будет, то возмещение ущерба ляжет на ее родителей.

Ранее стало известно, что в Каменске-Уральском студентка-мошенница украла у пенсионеров 1,3 миллиона рублей.

Мошенники в Свердловской области обманывают людей под видом энергетиков
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