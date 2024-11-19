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Posted 19 ноября, 08:43

Published 19 ноября, 08:43

Modified 19 ноября, 08:45

Updated 19 ноября, 08:45

Роспотребнадзор по Свердловской области отметил повышение заболеваемости ОРВИ

В Свердловской области растет заболеваемость ОРВИ

19 ноября 2024, 08:43
Фото: Изображение Midjourney.

Роспотребнадзор по Свердловской области отметил повышение заболеваемости ОРВИ

Роспотребнадзор по Свердловской области привел статистику, согласно которой, за неделю было зафиксировано около 30 тысяч случаев заболевания острыми респираторными инфекциями.

В ходе лабораторных исследований были обнаружены риновирусы, аденовирусы, вирусы SARS-CoV-2, гриппа A и B, а также другие патогены. Это на 15% больше, чем на предыдущей неделе, однако ниже среднего уровня, если смотреть в течение нескольких лет.

Наиболее многочисленной группой заболевших являются дети, они оставляют основную часть — 57%. Школы и детские сады активно закрываются на карантин. В Нижнем Тагиле уже 19 школ частично перешли на дистанционное обучение.

Наиболее высокая заболеваемость на областном уровне отмечается в следующих городских округах: Свободном, Тугулымском, Сысертском и Арамильском, а также в Слободо-Туринском районе.

14,5 тысяч заболевших ОРВИ было зафиксировано в Екатеринбурге. В сравнении с прошедшей неделей показатели стремительно растут — они увеличились на 12%.

В настоящее время проходит активная вакцинация свердловчан против гриппа. Прививку поставили уже более двух миллионов человек — это около 53% населения Свердловской области.

Роспотребнадзор рекомендует некоторые стратегии по предотвращению ОРВИ: пользуйтесь медицинскими масками в общественных местах, мойте руки с мылом, воздерживайтесь от близких контактов с людьми, проявляющими признаки какой-либо инфекции, одеваться согласно погодным условиям.

Напомним, с 4 по 10 ноября 2024 года в Свердловской области заболели ОРВИ более 25 местных жителей.

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