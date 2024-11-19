В Свердловской области растет заболеваемость ОРВИ

В ходе лабораторных исследований были обнаружены риновирусы, аденовирусы, вирусы SARS-CoV-2, гриппа A и B, а также другие патогены. Это на 15% больше, чем на предыдущей неделе, однако ниже среднего уровня, если смотреть в течение нескольких лет.