В Свердловской области растет заболеваемость ОРВИ

Posted 19 ноября, 08:43
Published 19 ноября, 08:43
Modified 19 ноября, 08:45
Updated 19 ноября, 08:45
В ходе лабораторных исследований были обнаружены риновирусы, аденовирусы, вирусы SARS-CoV-2, гриппа A и B, а также другие патогены. Это на 15% больше, чем на предыдущей неделе, однако ниже среднего уровня, если смотреть в течение нескольких лет.
Наиболее многочисленной группой заболевших являются дети, они оставляют основную часть — 57%. Школы и детские сады активно закрываются на карантин. В Нижнем Тагиле уже 19 школ частично перешли на дистанционное обучение.
Наиболее высокая заболеваемость на областном уровне отмечается в следующих городских округах: Свободном, Тугулымском, Сысертском и Арамильском, а также в Слободо-Туринском районе.
14,5 тысяч заболевших ОРВИ было зафиксировано в Екатеринбурге. В сравнении с прошедшей неделей показатели стремительно растут — они увеличились на 12%.
В настоящее время проходит активная вакцинация свердловчан против гриппа. Прививку поставили уже более двух миллионов человек — это около 53% населения Свердловской области.
Роспотребнадзор рекомендует некоторые стратегии по предотвращению ОРВИ: пользуйтесь медицинскими масками в общественных местах, мойте руки с мылом, воздерживайтесь от близких контактов с людьми, проявляющими признаки какой-либо инфекции, одеваться согласно погодным условиям.
Напомним, с 4 по 10 ноября 2024 года в Свердловской области заболели ОРВИ более 25 местных жителей.