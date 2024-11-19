Внук самого спортивного дедушки Урала исчез в Екатеринбурге

Posted 19 ноября, 04:15
Published 19 ноября, 04:15
Modified 19 ноября, 04:17
Updated 19 ноября, 04:17
Утром мужчина вышел из дома и отправился на улицу 40-летия Октября. С тех пор о нем ничего не известно. Родственники не знают, куда он мог пойти и что с ним могло случиться, рассказали сотрудники отряда «Прорыв».
Волонтеры искали екатеринбуржца в больницах, однако ни в одном медучреждении он не обнаружился. Поиски продолжаются.
Напомним, 8 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле пропал 50-летний местный житель, ехавший за рулем иномарки.