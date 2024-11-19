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Posted 19 ноября, 04:15

Published 19 ноября, 04:15

Modified 19 ноября, 04:17

Updated 19 ноября, 04:17

Внук самого спортивного дедушки Урала исчез в Екатеринбурге

Внук самого спортивного дедушки Урала исчез в Екатеринбурге

19 ноября 2024, 04:15
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге пропал 34-летний Алексей Канашин, внук 89-летнего Евгения Кузнецова. Его разыскивают с 17 ноября 2024 года.

Утром мужчина вышел из дома и отправился на улицу 40-летия Октября. С тех пор о нем ничего не известно. Родственники не знают, куда он мог пойти и что с ним могло случиться, рассказали сотрудники отряда «Прорыв».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Прорыв»

Волонтеры искали екатеринбуржца в больницах, однако ни в одном медучреждении он не обнаружился. Поиски продолжаются.

Напомним, 8 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле пропал 50-летний местный житель, ехавший за рулем иномарки.

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