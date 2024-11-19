Вспышка вируса в тагильской школе, ужасы в шапито, угрозы на стене, барельефы и тепло

Неизвестные в Нижнем Тагиле нанесли на стену дома №1 на улице Октябрьской зловещую надпись. В ней они обещают, что «скоро этот дом взорвется от газа», а рядом еще более угрожающие слова о том, что такой дом будет не один. В полиции начали проверку.