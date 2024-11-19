Вспышка вируса в тагильской школе, ужасы в шапито, угрозы на стене, барельефы и тепло

Posted 19 ноября, 17:16
Published 19 ноября, 17:16
Modified 19 ноября, 17:18
Updated 19 ноября, 17:18
Несколько учеников тагильской школы №87 обратились за медпомощью с симптомами отравления, одному человеку потребовалась госпитализация. Проверка Роспотребнадзора выявила, что это норовирус 2 типа, переносчиком которого был сотрудник столовой. Ситуацию TagilCity.ru прокомментировали в мэрии. Свои проверки также проводят в прокуратуре и СК.
Тагильчане пришли в ужас после посещения приезжего цирка-шапито. Люди утверждают, что животные здесь содержатся в холоде и грязи, а на входе не соблюдаются меры безопасности. Стулья и скамьи ставят прямо в грязь, рядом разбросаны электрические провода.
Неизвестные в Нижнем Тагиле нанесли на стену дома №1 на улице Октябрьской зловещую надпись. В ней они обещают, что «скоро этот дом взорвется от газа», а рядом еще более угрожающие слова о том, что такой дом будет не один. В полиции начали проверку.
На мемориале Аллеи Славы в Нижнем Тагиле восстанавливают барельефы. Всего памятник украшают шесть пилонов. Реставрационные работы поручены ООО «Проект Урал». Барельефы должны полностью обновиться к 1 мая 2025 года.
Оттепель задержится на территории Свердловской области до конца ноября, пообещали синоптики. Днем воздух будет прогреваться до +3 градусов, ночью также будет довольно тепло — около -2 градусов. Также в последнюю ноябрьскую декаду возможны осадки в виде снега.