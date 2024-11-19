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Posted 19 ноября, 16:07

Published 19 ноября, 16:07

Modified 19 ноября, 16:09

Updated 19 ноября, 16:09

В мэрии Нижнего Тагила прокомментировали инфекционную вспышку в школе №87

Вспышку вирусной инфекции в школе №87 прокомментировали в мэрии Нижнего Тагила

19 ноября 2024, 16:07
Фото: Изображение Midjourney.

В мэрии Нижнего Тагила прокомментировали инфекционную вспышку в школе №87

В школе №87 Нижнего Тагила после вспышки вирусного заболевания возобновлены занятия. Однако на дистанте по-прежнему остаются 12 классов.

Как сообщили TagilCity.ru в управлении образования администрации Нижнего Тагила, занятия в школе проводятся в обычном режиме, однако принимаются меры по разобщению детей.

В 12-ти классах, где число заболевших детей превышает 20% от общей численности класса, пока действует дистанционная форма обучения. Карантин был введен 14 ноября на четыре дня. За эти дни в школе прошла генеральная уборка.

Напомним, что причиной вспышки заболеваемости стал норовирус 2 типа — это выявило расследование Роспотребнадзора. Переносчиком стал один из сотрудников пищеблока.

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