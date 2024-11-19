Вспышку вирусной инфекции в школе №87 прокомментировали в мэрии Нижнего Тагила

Posted 19 ноября, 16:07
Published 19 ноября, 16:07
Modified 19 ноября, 16:09
Updated 19 ноября, 16:09
Как сообщили TagilCity.ru в управлении образования администрации Нижнего Тагила, занятия в школе проводятся в обычном режиме, однако принимаются меры по разобщению детей.
В 12-ти классах, где число заболевших детей превышает 20% от общей численности класса, пока действует дистанционная форма обучения. Карантин был введен 14 ноября на четыре дня. За эти дни в школе прошла генеральная уборка.
Напомним, что причиной вспышки заболеваемости стал норовирус 2 типа — это выявило расследование Роспотребнадзора. Переносчиком стал один из сотрудников пищеблока.