Жителя Сысерти будут судить за изнасилование знакомой и съемку порно

В Следственном комитете Свердловской области сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Сысерти. Старший помощник руководителя СК по региону Александр Шульга заявил, что мужчина обвиняется не только в насилии над своей знакомой, но и в распространении порнографических материалов, а также в нарушении неприкосновенности частной жизни.