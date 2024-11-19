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Posted 19 ноября, 11:52

Published 19 ноября, 11:52

Modified 19 ноября, 11:54

Updated 19 ноября, 11:54

Жителя Сысерти будут судить за изнасилование знакомой и съемку порно

Жителя Сысерти будут судить за изнасилование знакомой и съемку порно

19 ноября 2024, 11:52
Фото: Изображение Midjourney.
В Сысерти 24-летнего мужчину будут судить за изнасилование и оборот порнографии. Следователи завершили расследование преступления.

В Следственном комитете Свердловской области сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Сысерти. Старший помощник руководителя СК по региону Александр Шульга заявил, что мужчина обвиняется не только в насилии над своей знакомой, но и в распространении порнографических материалов, а также в нарушении неприкосновенности частной жизни.

В ведомстве раскрыли некоторые подробности дела. Преступления, вменяемые 24-летнему жителю Сысерти, были совершены им весной 2024 года. Обвиняемый избил и изнасиловал девушку, а также без согласия жертвы сделал фотографии, которые затем отправил нескольким людям.

О преступлении в правоохранительные органы сообщили соседи, услышавшие крики из одной из квартир, заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы будут переданы в суд вместе с обвинительным заключением.

Ранее сообщалось, что глава СКР России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования дела об изнасиловании жительницы Свердловской области, совершенном мигрантом.

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#Ирина Кирилова#Суд#Криминал#Изнасилование#Пострадавшие#18+#Екатеринбург
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