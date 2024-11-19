Животных держат в ужасных условиях: тагильчанка рассказала о приезжем цирке-шапито

Во время отключения света на манеже выступал дрессировщик с обезьяной и тигром. В вынужденный антракт он стал зазывать зрителей, чтобы те смогли сфотографироваться с животными. Кроме того, там находились и другие звери, в том числе верблюды, которые очень сильно испугались. Тагильчанка так и не поняла, как их смогли удержать от полнейшей паники. Также, как считает тагильчанка, помещение совершенно не подходит под требования пожарной безопасности.