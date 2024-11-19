Животных держат в ужасных условиях: тагильчанка рассказала о приезжем цирке-шапито

Posted 19 ноября, 14:39
Published 19 ноября, 14:39
Modified 19 ноября, 15:14
Updated 19 ноября, 15:14
В редакцию TagilCity.ru написала одна читательница, которая рассказала о том, как сходила в приехавший недавно в Нижний Тагил цирк-шапито. Женщина была в шоке от того, в каких условиях содержатся животные и как работники цирка относятся к своим обязанностям.
Начнем с того, что мероприятие было очень недешевым, стоимость билетов от 1500 до 2-3000 рублей, — рассказала редакции TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила.
Также женщина отметила полное отсутствие пропускного контроля. При входе в цирк как таковой охраны нет от слова совсем. Пришедших гостей никто не досматривает, что в современных реалиях, мягко говоря, выглядит очень странно. По мнению тагильчанки, получается, что любой человек, задумавший недоброе, может без труда совершить ужасное. Вся территория шапито завалена ржавыми машинами после аварий и жилыми вагончиками со следами пожара.
Никакого досмотра крупных сумок и рюкзаков на предмет проноса либо алкоголя, либо еще каких-то запрещенных вещей на входе не было. Иди кто хочешь, неси что хочешь! А это ведь массовое скопление людей. В зале вообще просто жуть! Кругом лед и вода, стулья в первых рядах в воде! Лавки сломаны и не закреплены, там же везде валяются электрические провода, — возмущается тагильчанка.
По словам жительницы Нижнего Тагила, зоопарк при цирке — это вообще отдельная тема. Никто не сопровождает зрителей. Всем, кто купил билет в это место, просто показывают рукой в ту сторону, где находятся животные. Загоны со зверьем, наскоро сколоченные из досок, стоят на улице. Ни один из вольеров не отапливается. Экскременты видны повсюду, прямо рядом с ржавыми тазами для кормления, кроме того, везде разбросан мусор и стоит невыносимое амбре.
На улице в загонах из досок стояли несколько пони и лошадь, высотой эти доски со взрослого человека, как ребенок что-то там увидит, непонятно. Весь навоз от животных находился там же, вместе с грязными ржавыми тазиками для кормления и прочего сваленного хлама. Любуйтесь, дорогие зрители! Про запах лучше и не вспоминать. В клетках с тиграми, напротив, решетки такие, что и рука взрослого человека пролезет, не то что ребенка, но ни одного сопровождающего, повторюсь, не было! Все животные находились на улице в минусовую температуру. Животные содержатся в ужасных условиях, — поделилась с TagilCity.ru своими впечатлениями тагильчанка.
Как рассказала тагильчанка, в самый разгар представления неожиданно выключился свет. Как позже пытались оправдаться организаторы, все случилось из-за неисправности проводки, по их словам, произошло короткое замыкание. Шатер цирка обогревается тепловыми пушками, соответственно, после отключения электричества все эти перестали снабжать территорию шапито теплым воздухом, пространство стало быстро остывать.
Сразу стало холодно, так как обогревается вся эта конструкция тепловыми пушками, дети заплакали, хорошо, что не произошло паники и люди не побежали, а то пострадало бы масса народу, так как везде вода, скользко, проходы узкие. Когда терпение зрителей иссякло, начались возмущения, на что организаторы в грубой форме отвечали: «Не нравится, идите домой! Вы что, сюда поорать пришли?» В темноте даже покинуть это заведение не получалось, потому что света не было вообще, — вспоминает жительница Нижнего Тагила.
Во время отключения света на манеже выступал дрессировщик с обезьяной и тигром. В вынужденный антракт он стал зазывать зрителей, чтобы те смогли сфотографироваться с животными. Кроме того, там находились и другие звери, в том числе верблюды, которые очень сильно испугались. Тагильчанка так и не поняла, как их смогли удержать от полнейшей паники. Также, как считает тагильчанка, помещение совершенно не подходит под требования пожарной безопасности.
Просто страшно представить, чем все это могло бы закончиться. В общей сложности антракт продлился час! Потом выпустили тигров, которые прыгали через кольцо с живым огнем, как такое разрешают? Теперь просто представьте, сколько бы могло пострадать людей, если бы начались пожар и паника? Учитывая, что кругом лед и вода, переломы и сотрясения мозга оказались бы самыми малыми травмами при абсолютном отсутствии нормальных проходов между рядами со сломанными лавками и отсутствием эвакуационных выходов, он был всего один, и он же являлся входом, — добавила тагильчанка.
В социальных сетях люди жаловались на агрессивную обезьяну, во время фотографирования один из работников цирка грубо оттолкнул зрителя со словами: «Не лезь, а то глаза выцарапает». Один из жителей города написал, что им продали билеты и оказалось, что на назначенные места тоже есть уже купивший билет другой зритель. Обещанных попугаев в цирке также не было, по словам организаторов, их запретили по требованию ветеринарной станции. Журналист редакции TagilCity.ru связался с представителем цирка-шапито и получил комментарий.
То, что со светом сбои были, это не наша вина. Мы арендуем площадку у торгового центра, к их свету и подключены. По поводу обезьяны и других животных комментарии не могу дать. Но на манеж мы приглашаем по одному человеку, если вышло больше людей, то это уже вопрос к людям. По входу у нас стоят металлодетекторы, вы когда в торговый центр ходите, на входе охрана вас «шмонает»? Нет. Мы так тоже не делаем. По поводу мусора и грязи этого тоже не может быть. В конюшнях понятно, там лошадки ходят под себя, но это всё быстро убирается. В зале тоже было чисто, свет включили буквально через семь минут. Просто некоторые люди любят поскандалить, — прокомментировал ситуацию представитель цирка, специально для TagilCity.ru.
И на десерт, данный цирк-шапито уже был замечен в скандале. По данным из открытых источников, Россельхознадзор Ростовской области в 2022 году выписывал штраф на имя директора, а причина в том, что цирк работал без лицензии. До этого директор получал предостережение, и у него было время на то, чтобы исправить ситуацию, но руководитель решил проигнорировать этот момент.