Банкротящийся МУП подал в суд на мэрию Верхней Салды из-за долга в 76 млн рублей

Posted 20 ноября, 04:06
Published 20 ноября, 04:06
Modified 20 ноября, 04:08
Updated 20 ноября, 04:08
Некогда подконтрольное администрации Верхней Салды предприятие, судя по документации Арбитражного суда Свердловской области, требует с мэрии 76,4 миллиона рублей. Суть претензий — долги по договорам электроснабжения, выяснила редакция TagilCity.ru.
Конкурсным управляющим компании является Марина Шишко. Банкротством салдинского МУПа она занимается больше года — с сентября 2023 года. Ранее компанией руководили Ирина Тодуа и Алексей Козлов. Второй является бывшим директором ООО «ВСМПО-Автотранс», которое занимается грузовым транспортом и перевозками.
У «ГорУЖКХ» с 2020 года — не лучшие времена. Предприятие проходит процедуру банкротства. По итогам 2023 года чистые активы в минусе на 1,2 миллиарда, прибыль также отрицательная — минус 344,1 миллиона рублей. Из-за банкротства ГорУЖКХ потеряло управление над 56 домами. Они по итогам торгов перешли под управление московской компании «УКИКО». Ранее в мэрии уже проводили не одно совещание по поводу организации управления МКД.