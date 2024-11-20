Банкротящийся МУП подал в суд на мэрию Верхней Салды из-за долга в 76 млн рублей

У «ГорУЖКХ» с 2020 года — не лучшие времена. Предприятие проходит процедуру банкротства. По итогам 2023 года чистые активы в минусе на 1,2 миллиарда, прибыль также отрицательная — минус 344,1 миллиона рублей. Из-за банкротства ГорУЖКХ потеряло управление над 56 домами. Они по итогам торгов перешли под управление московской компании «УКИКО». Ранее в мэрии уже проводили не одно совещание по поводу организации управления МКД.