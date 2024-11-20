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Posted 20 ноября, 04:06

Published 20 ноября, 04:06

Modified 20 ноября, 04:08

Updated 20 ноября, 04:08

Банкротящийся МУП подал в суд на мэрию Верхней Салды из-за долга в 76 млн рублей

Банкротящийся МУП подал в суд на мэрию Верхней Салды из-за долга в 76 млн рублей

20 ноября 2024, 04:06
Фото: Изображение Midjourney.
В арбитраж Свердловской области в октябре 2024 года поступил иск от банкротящегося МУПа — «Городского управления ЖКХ». Ранее компания занималась обслуживанием многоквартирных домов.

Некогда подконтрольное администрации Верхней Салды предприятие, судя по документации Арбитражного суда Свердловской области, требует с мэрии 76,4 миллиона рублей. Суть претензий — долги по договорам электроснабжения, выяснила редакция TagilCity.ru.

Конкурсным управляющим компании является Марина Шишко. Банкротством салдинского МУПа она занимается больше года — с сентября 2023 года. Ранее компанией руководили Ирина Тодуа и Алексей Козлов. Второй является бывшим директором ООО «ВСМПО-Автотранс», которое занимается грузовым транспортом и перевозками.

У «ГорУЖКХ» с 2020 года — не лучшие времена. Предприятие проходит процедуру банкротства. По итогам 2023 года чистые активы в минусе на 1,2 миллиарда, прибыль также отрицательная — минус 344,1 миллиона рублей. Из-за банкротства ГорУЖКХ потеряло управление над 56 домами. Они по итогам торгов перешли под управление московской компании «УКИКО». Ранее в мэрии уже проводили не одно совещание по поводу организации управления МКД.

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#Юлия Мамонтова#Верхняя и Нижняя Салда#Суд#Арбитражный суд#Банкротство#Муп#Александр Маслов#Екатеринбург#Верхняя Салда
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