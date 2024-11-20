Бастрыкин заинтересовался делом об отравлении детей в Нижнем Тагиле

Posted 20 ноября, 03:17
Published 20 ноября, 03:17
Modified 20 ноября, 03:19
Updated 20 ноября, 03:19
Возбуждением дела займется исполняющий обязанности начальника областного СК Константин Мирошниченко. Также он доложит о том, какие обстоятельства данного ЧП были установлены, рассказали в пресс-службе областного ведомства.
Сейчас в Следкоме проводится проверка по факту массового отравления школьников.
Напомним, с жалобами на плохое самочувствие и симптомами отравления обратились к врачам 12 детей. Роспотребнадзор выяснил, что это произошло из-за норовируса второго типа, переносчиком которого оказался один из сотрудников школьной столовой.