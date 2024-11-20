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Posted 20 ноября, 03:17

Published 20 ноября, 03:17

Modified 20 ноября, 03:19

Updated 20 ноября, 03:19

Бастрыкин заинтересовался делом об отравлении детей в Нижнем Тагиле

Бастрыкин заинтересовался делом об отравлении детей в Нижнем Тагиле

20 ноября 2024, 03:17
Фото: 1MI.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об отравлении детей в школе №87.

Возбуждением дела займется исполняющий обязанности начальника областного СК Константин Мирошниченко. Также он доложит о том, какие обстоятельства данного ЧП были установлены, рассказали в пресс-службе областного ведомства.

Сейчас в Следкоме проводится проверка по факту массового отравления школьников.

Напомним, с жалобами на плохое самочувствие и симптомами отравления обратились к врачам 12 детей. Роспотребнадзор выяснил, что это произошло из-за норовируса второго типа, переносчиком которого оказался один из сотрудников школьной столовой.

Рвота и недомогание: как минимум 12 детей отравились в тагильской школе
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